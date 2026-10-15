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Festa Cinema Roma, la docuserie con Daniele De Rossi prossimamente su Sky

Serie TV
Ph. Cristiana Zoni

Daniele De Rossi torna alle origini in una docuserie che, attraverso l’Ostiamare e il suo territorio, guarda alla semplicità del calcio di ieri per dare forma a quello di domani. Presentata alla Festa del Cinema, RADICI, prodotta da DDR Media e Damocle, è una docuserie in sette episodi con Daniele De Rossi. Regia di Nicola Ravera Rafele. Prossimamente su Sky e NOW

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Prima degli stadi pieni, della Nazionale e della Coppa del Mondo, per Daniele De Rossi c’era un campo a Ostia. È lì che ha mosso i primi passi nel calcio e dove, molti anni dopo, ha scelto di tornare.

Da questo ritorno nasce RADICI, la docuserie in sette episodi prodotta da DDR Media e Damocle, con la regia di Nicola Ravera Rafele, che racconta la prima stagione del progetto di rilancio dell’Ostiamare, la società in cui De Rossi ha iniziato a giocare. Ma il racconto va oltre il calcio e diventa la storia di un territorio che prova a crescere e a ritrovare nuove prospettive attraverso lo sport.

Ostia non è soltanto lo sfondo della serie, ma parte integrante della narrazione: un luogo complesso, dall’identità forte, in cui per generazioni il campo da calcio ha rappresentato uno spazio di incontro, condivisione e appartenenza. Come accade in tanti quartieri e città italiane, il calcio è stato spesso molto più di un gioco: un’occasione per stare insieme, costruire relazioni e sentirsi parte di una comunità.

Radici, la docuserie con Daniele De Rossi - Ph. Cristiana Zoni

il calcio che ritrova il valore delle proprie origini

Partendo dall’Ostiamare, RADICI riflette sul ruolo che una società sportiva può avere nella vita di un territorio, dei ragazzi e delle famiglie. Racconta la possibilità che un club cresca e, insieme, contribuisca a migliorare ciò che lo circonda.

La docuserie guarda però anche alle trasformazioni del calcio contemporaneo, diventato un’industria globale, un prodotto e uno spettacolo capace di generare immagini e contenuti senza sosta. È il calcio delle nuove generazioni, che non può essere osservato soltanto con nostalgia. La domanda è piuttosto che cosa valga la pena preservare mentre tutto cambia: il campo sotto casa, lo spogliatoio, il legame tra una squadra e la sua gente, il tempo condiviso prima e dopo una partita. In altre parole, l’idea che il calcio non sia soltanto qualcosa da guardare, ma anche un’esperienza da vivere.

È in questo equilibrio tra evoluzione e appartenenza che si sviluppa la storia dell’Ostiamare, un club deciso a crescere senza perdere la propria identità, e quella di De Rossi, che dopo aver raggiunto i massimi livelli del calcio torna nel dilettantismo per provare a costruire qualcosa di importante. Non per riportare indietro il calcio, ma per capire quali valori del passato possano ancora contribuire a definirne il futuro.

RADICI, prossimamente su Sky e NOW.

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