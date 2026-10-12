Uno dei protagonisti più attesi alla Festa del Cinema di Roma 2026 sarà Javier Bardem, che riceverà il Premio alla Carriera dalle mani di Paolo Sorrentino. L’attore spagnolo sarà inoltre a Roma per presentare El ser querido, il film diretto da Rodrigo Sorogoyen inserito nella sezione Best of 2026. Bardem interpreta Esteban Martínez, un regista che torna a lavorare in Spagna dopo anni trascorsi negli Stati Uniti e si ritrova a confrontarsi con la figlia Emilia, da cui è separato da tempo.

Il riconoscimento sarà assegnato in occasione della proiezione del film, prevista il 17 ottobre. Per Bardem, premio Oscar per Non è un paese per vecchi, sarà un appuntamento che celebra una carriera internazionale costruita attraverso collaborazioni con alcuni dei più importanti registi contemporanei.

Un altro nome di primo piano è quello di Julianne Moore, che riceverà a sua volta il Premio alla Carriera. A consegnarglielo sarà Jesse Eisenberg, regista e interprete di The Debut, commedia musicale che vede l’attrice protagonista accanto a Paul Giamatti. Il film sarà presentato nella sezione Grand Public il 21 ottobre.

Moore, vincitrice dell’Oscar per Still Alice e interprete di titoli come The Hours, Lontano dal paradiso e I ragazzi stanno bene, sarà così al centro di uno degli appuntamenti più prestigiosi della manifestazione.