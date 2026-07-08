Sono in corso a Roma le riprese di Un weekend artificiale, nuova commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, al cinema dal 19 novembre. Nel cast Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Alessandro Mauthe, Roberto Zibetti, Marta Zoboli e, con una partecipazione, Giorgio Panariello. La trama segue Leonardo e sei sconosciuti in villa, alla ricerca dell’umanoide creato con l’IA. In apertura il reel morphing postato da Pieraccioni

Nel cast ci sono anche Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Alessandro Mauthe, Roberto Zibetti e Marta Zoboli, con la partecipazione di Giorgio Panariello

Leonardo Pieraccioni è sul set a Roma di Un weekend artificiale, la nuova commedia da lui diretta e interpretata con Giulia Vecchio. Il film uscirà nei cinema italiani il 19 novembre, distribuito da Vision Distribution, che curerà anche le vendite estere.

Un’idea semplice e molto efficace, perché introduce subito il cuore della commedia: il confine sempre più sottile tra identità, tecnologia, apparenza e sentimenti veri. Insomma, l’intelligenza artificiale entra in villa, ma per fortuna Pieraccioni prova a non lasciarle il telecomando della commedia.

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Con Un weekend artificiale, Leonardo Pieraccioni porta la sua comicità dentro uno dei temi più discussi del presente: l’intelligenza artificiale. Il punto di partenza ha il meccanismo del gioco collettivo, quasi da commedia degli equivoci contemporanea, ma il cuore resta quello dei sentimenti, delle relazioni e della vita vera.

Da qui nasce un weekend di sospetti, equivoci, emozioni e colpi di scena, in cui la tecnologia diventa il detonatore comico di una domanda molto umana: quanto sappiamo davvero riconoscere l’autenticità degli altri, e forse anche la nostra?

Il protagonista del film è Leonardo, un parrucchiere fiorentino invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa da sogno per partecipare a un esperimento fuori dal comune. Il gruppo dovrà scoprire chi, tra i presenti, è in realtà un umanoide creato con l’intelligenza artificiale.

Il cast del nuovo film di Leonardo Pieraccioni

Accanto a Leonardo Pieraccioni e Giulia Vecchio, il film riunisce un cast corale che attraversa cinema, televisione, teatro e comicità. Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Roberto Zibetti e Marta Zoboli compongono il gruppo dei personaggi coinvolti nell’esperimento.

Nel cast figurano anche Tim Daish e Alessandro Mauthe, mentre Giorgio Panariello partecipa al film con un’apparizione speciale.

Sceneggiatura, produzione e uscita al cinema

Un weekend artificiale è scritto da Leonardo Pieraccioni insieme a Filippo Bologna e Andrea Bassi. La fotografia è affidata a Davide Manca, le scenografie a Biagio Fersini, i costumi a Claudio Cordaro, il montaggio a Patrizio Marone e le musiche a Gianluca Sibaldi.

Il film è prodotto da Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Valentina Avenia per Our Films. È una produzione Our Films, società del gruppo Mediawan, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

Un weekend artificiale arriverà nei cinema italiani il 19 novembre con Vision Distribution.