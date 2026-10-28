L'artista ha ripercorso il periodo trascorso nella città del Tennessee, dove ha iniziato la sua carriera, e ha ringraziato la co-autrice Liz Rose e il produttore Nathan Chapman, che avevano lavorato al suo omonimo album di debutto, uscito nel 2006 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Taylor Swift è entrata nella Songwriters Hall of Fame di Nashville, dove è l'artista più giovane. Il 26 ottobre 2026, dopo un’introduzione del cantautore statunitense Brad Paisley, la popstar ha ripercorso il periodo trascorso nella città del Tennessee, dove ha iniziato la sua carriera, e ha ringraziato la co-autrice Liz Rose e il produttore Nathan Chapman, che avevano lavorato al suo omonimo album di debutto, uscito nel 2006. “Sono davvero onorata di essere stata inserita nella Nashville Songwriters Hall of Fame. Quando ho ricevuto la notizia, sono rimasta a fissare le parole. Fissavo Nashville. Ho pensato: “Uao, è incredibile”. Poi mi sono soffermata su alcune parole che hanno avuto un impatto particolarmente forte sulla mia vita. La prima è “Nashville”, la seconda “Songwriters” e l’ultima “Fame””, ha esordito. “Ho iniziato a scrivere canzoni da bambina e, fin dal primo brano, sapevo che anche se non fosse diventata la mia professione, sarebbe stata la mia passione. Sarebbe stata il fulcro della mia vita. Nashville era il luogo che popolava i miei sogni a occhi aperti durante gli anni delle medie. Era il posto dove trovavo tutta la saggezza che desideravo acquisire. Tutte le lezioni che volevo imparare si trovavano in questo luogo magico. E alla fine si è rivelata tutto questo e anche di più. Alla fine si è rivelata tutto”. Ha proseguito: “La fama è una sorta di sottoprodotto del mio amore per la musica. È un po’ come se cantautore, più Nashville, uguale fama. È per questo che molte persone conoscono i testi delle mie canzoni, il che è fantastico. Ed è anche per questo che ogni tanto, ogni paio d’ore, irrompe nella mia vita una dose quotidiana e casuale di caos. Può essere un po’ strano, ma ho degli strumenti mentali che mi aiutano a gestirlo e a ritrovare la giusta direzione quando la vita sembra così bizzarra. Questi strumenti sono i miei ricordi, i ricordi a cui ritorno più spesso quando ho bisogno di ritrovare una parvenza di normalità e di ricordare perché faccio questo”.

GLI ANNI DELLA FORMAZIONE Taylor Swift ha ricordato gli esordi a Nashville e il successivo contratto con Sony Publishing, firmato all’età di 14 anni. “Ho iniziato a scrivere ogni singolo giorno. Ho imparato tantissimo. Ero come una spugna, e avevo i capelli ricci e biondi, quindi sembravo anche una spugna. Ma ho imparato con la ripetizione. Credo che si impari davvero un mestiere solo praticandolo ripetutamente, ed è quello che fanno i magnifici autori di canzoni che lavorano in questa fantastica città. Non esiste una comunità musicale come questa. Lo so. Ho controllato tutte le comunità. Non c'è nessuno che faccia questo”, ha detto. “Ho imparato tantissimo. Ho imparato a superare un blocco creativo nel bel mezzo di una sessione. Riusciremo a scavare sotto questo ostacolo? O lo scavalcheremo? Ho imparato quali idee vale la pena difendere, quali è meglio lasciar perdere e passare alla successiva. Ho imparato ad essere comprensiva quando il mio co-autore ha i postumi di una sbornia o quando ha bisogno di parlare a lungo del suo divorzio prima di poter scrivere qualcosa. Perché una cosa che ho imparato è che gli autori di canzoni, pur possedendo la capacità sovrumana di comprendere e interpretare la condizione umana e livelli di empatia incredibili, sono pur sempre persone. E sono persone che, in molti modi, mi hanno cresciuto e guidato durante gli anni della mia formazione”. Approfondimento Taylor Swift, il singolo Patient Zero debuta al primo posto in America