Taylor Swift ha ottenuto un’altra prima posizione nella sua lunga carriera fatta di record e successi. Il brano Patient Zero, uscito venerdì 25 settembre, ha immediatamente conquistato il pubblico arrivando sul gradino più alto del podio della celebre classifica Billboard Hot 100 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Taylor Swift ha debuttato direttamente al primo posto della classifica statunitense Billboard Hot 100. Patient Zero, primo singolo estratto dall’album The Life of a Showgirl: The Encore, ha già superato 65.000.000 di riproduzioni su Spotify. La cantautrice ha lavorato al brano insieme ai produttori svedesi Max Martin e Shellback.

taylor swift, patient zero al primo posto in america Taylor Swift (FOTO) ha ottenuto un’altra prima posizione nella sua lunga carriera fatta di record e successi. Il brano Patient Zero, distribuito venerdì 25 settembre, ha immediatamente conquistato il pubblico arrivando sul gradino più alto del podio della celebre classifica Billboard Hot 100. Enorme successo anche su Spotify. In occasione dell’annuncio dell’uscita dell’album The Life of a Showgirl: The Encore, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da milioni di follower: “Circa un anno fa, voi, avete fatto qualcosa di davvero inimmaginabile. Qualcosa che mi ha lasciato completamente senza parole... Avete regalato a The Life of a Showgirl la migliore prima settimana di sempre per un album. Sono andata in Svezia per festeggiare con Max e Shellback, i miei due collaboratori per questo album. In realtà volevamo solo riflettere e goderci il momento che stavamo vivendo, ma c'era uno studio di registrazione e abbiamo fatto quello che facciamo sempre quando proviamo qualcosa: abbiamo scritto altre canzoni". Approfondimento Taylor Swift, presentato il videoclip di Patient Zero agli MTV VMAs