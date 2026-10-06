Taylor Swift, il nuovo singolo Patient Zero debuta direttamente al primo posto in AmericaMusica
Taylor Swift ha ottenuto un’altra prima posizione nella sua lunga carriera fatta di record e successi. Il brano Patient Zero, uscito venerdì 25 settembre, ha immediatamente conquistato il pubblico arrivando sul gradino più alto del podio della celebre classifica Billboard Hot 100
Taylor Swift ha debuttato direttamente al primo posto della classifica statunitense Billboard Hot 100. Patient Zero, primo singolo estratto dall’album The Life of a Showgirl: The Encore, ha già superato 65.000.000 di riproduzioni su Spotify. La cantautrice ha lavorato al brano insieme ai produttori svedesi Max Martin e Shellback.
taylor swift, patient zero al primo posto in america
Taylor Swift (FOTO) ha ottenuto un’altra prima posizione nella sua lunga carriera fatta di record e successi. Il brano Patient Zero, distribuito venerdì 25 settembre, ha immediatamente conquistato il pubblico arrivando sul gradino più alto del podio della celebre classifica Billboard Hot 100. Enorme successo anche su Spotify.
In occasione dell’annuncio dell’uscita dell’album The Life of a Showgirl: The Encore, l’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da milioni di follower: “Circa un anno fa, voi, avete fatto qualcosa di davvero inimmaginabile. Qualcosa che mi ha lasciato completamente senza parole... Avete regalato a The Life of a Showgirl la migliore prima settimana di sempre per un album. Sono andata in Svezia per festeggiare con Max e Shellback, i miei due collaboratori per questo album. In realtà volevamo solo riflettere e goderci il momento che stavamo vivendo, ma c'era uno studio di registrazione e abbiamo fatto quello che facciamo sempre quando proviamo qualcosa: abbiamo scritto altre canzoni".
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Taylor Swift, presentato il videoclip di Patient Zero agli MTV VMAs
Successivamente, l’artista ha presentato il videoclip della canzone nel corso della cerimonia di premiazione dell’edizione 2026 degli MTV Video Music Awards. Nel filmato Dakota Johnson, Colin Farrell e Cara Delevingne. In seguito, la cantante ha spiegato: “Con il videoclip di Patient Zero, ho potuto esplorare i generi cinematografici e letterari che tanto amo. Ho voluto includere elementi dei racconti gotici di fantasmi, cronaca nera e thriller psicologici, il tutto in un'ambientazione in cui non avevo mai girato molto. La casa è stata una metafora della freddezza di una relazione sbiadita e atrofizzata”. Cara Delevingne (FOTO) ha commentato: “Grazie per avermi permesso di partecipare alla tua geniale narrazione. Taylor, ecco a cosa servono gli amici”. Inoltre, Taylor Swift ha ricevuto il premio Artist Director Honors e le statuette nelle categorie Video of the Year per The Fate of Ophelia e Best Direction per Opalite. L'artista vanta sedici brani al primo posto della classifica Billboard Hot 100:
- Patient Zero
- I Knew It, I Knew You
- Opalite
- The Fate of Ophelia
- Fortnight feat. Post Malone
- Is It Over Now? (Taylor’s Version)
- Cruel Summer
- Anti-Hero
- All Too Well (Taylor’s Version)
- Willow
- Cardigan
- Look What You Made Me Do
- Bad Blood feat. Kendrick Lamar
- Blank Space
- Shake It Off
- We Are Never Ever Getting Back Together
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Taylor Swift, è uscito il nuovo singolo Patient Zero
©IPA/Fotogramma
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Gli MTV Video Music Awards 2026 hanno visto il trionfo di Madonna, vincitrice di sette statuette. Oltre ad aver ricevuto il premio Artist Director Honors, Taylor Swift ha conquistato la vittoria nelle categorie Video of the Year per 'The Fate of Ophelia' e Best Direction per 'Opalite'. Tra i vincitori anche PinkPantheress nella categoria Best Art Direction per 'Stateside' con Zara Larsson, Bad Bunny come Best Latin per 'NUEVAYoL' e Sienna Spiro nella categoria Best New Artist