Introduzione
Babylon Berlin 5, episodi 3 e 4: se i primi due erano l'antipasto, questi sono il piatto forte. La stagione finale della serie di Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten su Sky Atlantic e in streaming su NOW unisce i puntini: i pazienti del 1918 a Pasewalk, il fascicolo di Hitler, la strana alleanza fra Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) e Böhm. Poi la fuga di Gereon Rath (Volker Bruch) verso Parigi, in treno e in aereo, degna di Hitchcock, con una sosta al carnevale di Colonia. E sulle note di Zaho de Sagazan, da Je rêve a Zu Asche, zu Staub, due puntate che inebriano e abbacinano. La nostra recensione
Quello che devi sapere
Babylon Berlin 5, recensione episodi 3 e 4: il piatto forte
«Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei», scriveva Jean Anthelme Brillat-Savarin nella Fisiologia del gusto (1825). Aggiungerei, con licenza del gastronomo: dimmi come chiami le frittelle di patate e ti dirò da dove vieni. Ecco, se fossimo a tavola, i primi due episodi della quinta e ultima stagione di Babylon Berlin sarebbero un antipasto. Il terzo e il quarto, disponibili su Sky Atlantic e in streaming su NOW, sono il piatto forte, anzi un vassoio fumante di Kartoffelpuffer. Non è un vezzo da gourmet: nel terzo episodio, durante un pranzo in mensa, va in scena un esilarante duello linguistico sui nomi regionali di queste frittelle (Kartoffelpuffer, Reibekuchen e via declinando, a seconda della latitudine e del dialetto), servite come tradizione vuole con la salsa di mele. Un attimo di grazia, prima che la conversazione scivoli sull'Istituto per la ricerca sessuale di Magnus Hirschfeld e sul dottor Forster. Sicché anche una frittella, a ben vedere, è una carta d'identità. E nella Germania del 1933 chiedere a qualcuno chi sei e da dove vieni sta per diventare la domanda più pericolosa di tutte.
La nebbia, lentamente, si dirada. Entrambi gli episodi si aprono con un flashback in bianco e nero nell'ospedale militare di Pasewalk, dove il caporale Hitler è ricoverato per la sua cecità isterica. Il terzo unisce i puntini come in un enigma della Settimana Enigmistica, il quarto riavvolge il nastro del ballo della stampa e regala una fuga verso Parigi, prima in treno e poi in aereo, che Alfred Hitchcock avrebbe firmato volentieri. E poi si beve, eccome se si beve: dal mefitico Korn, il distillato di grano delle bettole tedesche, al più raffinato jenever olandese, sino all'assenzio e alla sua fatina verde. Due puntate che inebriano e abbacinano, e che lasciano addosso quel retrogusto amaro che hanno soltanto le feste alla vigilia di una catastrofe.
Babylon Berlin 5, episodio 3: i pazienti di Pasewalk
Il prologo del terzo episodio è una foto di classe dell'orrore. Nel 1918, a Pasewalk, accanto al caporale Adolf Hitler erano ricoverati anche Edgar Kasabian, Anno Rath, Paul Strelow e altri reduci. Quindici anni dopo, molti di loro stanno morendo uno dopo l'altro, come in un romanzo di Agatha Christie, ma senza villa sulla scogliera. Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) dà la caccia alla cartella clinica di Hitler e scopre negli archivi dell'esercito che l'ultimo a prenderla in prestito è stato, nel 1924, un procuratore di Monaco fresco di pensione. Monaco, 1924: l'anno del processo a Hitler per il putsch della birreria (quello che gli fruttò una condanna mite e il tempo di dettare il Mein Kampf in cella). In Babylon Berlin le coincidenze non esistono, esistono solo i fascicoli che qualcuno ha fatto sparire.
Intanto la macchina del regime ingrana la quarta: Goebbels trasforma il funerale dell'SA Strelow in una liturgia di Stato, Göring ordina arresti di massa e i poliziotti fanno da scorta agli ausiliari in camicia bruna. Persino la radio va in tilt. Quando la diretta dal Reichstag degenera in un pollaio di urla, Fred Jacoby (Peter Jordan) chiede scusa agli ascoltatori e manda in onda una canzonetta di Luigi Bernauer che inneggia a un würstel con la senape. Ridere per non piangere, ché di lì a poco ci sarà ben poco da ridere.
Charlotte e Böhm, la strana coppia della Kripo
Tolto il caso Strelow dalle mani di Böhm (Godehard Giese) e passato alla polizia politica di Wendt (Benno Fürmann), il commissario non molla. Ridotto a vivere in un dormitorio e ad attaccarsi alla bottiglia, scopre che la segretaria Nachtwey e l'agente Hoffmann sono stati strangolati con lo stesso cavo d'acciaio, e sotto i colonnati propone a Charlotte un'alleanza segreta, non senza precisare che preferirebbe saperla a sorvegliare i giardini pubblici di Stettino. Sono la nuova Strana coppia, come Walter Matthau e Jack Lemmon nel film di Gene Saks: lui burbero e sfatto, lei ostinata e luminosa. Forse la sorpresa più bella di questa stagione finale.
Nel dormitorio di Böhm, parimenti, si affaccia un nuovo inquilino: Marinus van der Lubbe (Tobias Kersloot), che lo tenta con una bottiglia di jenever, il distillato olandese al ginepro, antenato del gin (e olandese, del resto, era lui). Il giovane ex militante comunista gira per Berlino esortando il KPD a dare fuoco ai parlamenti, una specie di Prometeo ubriaco con i fiammiferi in tasca. Chi conosce la Storia sa dove porterà quella scintilla, e chi non la conosce lo scoprirà presto.
Clara Luxemburg, Lisistrata nella Berlino del 1933
Davanti a un piatto di minestra, la vedova Elisabeth Behnke (Fritzi Haberlandt) riassume con spietata chiarezza le trattative fallite di Litten e Katelbach: una sinistra unita è l'ultima occasione per fermare Hitler, ma i presidenti dei due partiti sono troppo prigionieri del passato per capirlo. La soluzione è degna di Aristofane: come la Lisistrata che organizzava le donne di Atene e di Sparta per costringere gli uomini a fare la pace, Elisabeth propone di scavalcare i maschi e rivolgersi direttamente alle donne dei partiti. Con uno pseudonimo che è già un manifesto: Clara Luxemburg. Clara come Clara Zetkin, che nell'agosto del 1932, da decana del Reichstag, aveva aperto la seduta con un discorso contro il fascismo. Luxemburg come Rosa, assassinata nel 1919. E quando Elisabeth sogna di partire per Zanzibar, viene in mente Sansibar oder der letzte Grund di Alfred Andersch, dove Zanzibar è l'utopia di chi vorrebbe scappare dalla Germania nazista.
Poi c'è la mensa, quella delle Kartoffelpuffer. Gräf (Christian Friedel) confessa a Charlotte, Henning (Thorsten Merten) e Czerwinski (Rüdiger Klink) di aver strappato la propria pagina dall'agenda del dottor Forster: lo psichiatra stava per scrivere una perizia a sostegno del suo desiderio di diventare donna. Gräf si rassegna a essere denunciato a Gennat, ma Charlotte decide che quella pagina può restare dispersa, e i due ispettori, impassibili come Stanlio e Ollio in divisa, promettono di cercarla «con il massimo zelo». Il commissariato come ultima famiglia, finché dura.
Infine papà Rath. Al telefono da Colonia, Engelbert Rath giura a Charlotte di non sentire il figlio da anni, mentre la macchina da presa ruota con perfidia e ci mostra Gereon e il dottor Forster seduti proprio nel suo studio. Riattaccata la cornetta, il vecchio confida al figlio che la signorina Ritter sembra sentire la sua mancanza. Una bugia che è anche una dichiarazione d'amore per interposta persona, roba da commedia di Lubitsch.
Je rêve al Koppen-Eck: il ballo a tre come in Bertolucci
L'altro filo rosso di queste due puntate sono le canzoni di Zaho de Sagazan, sublime cantautrice e musicista francese. Nel locale di Jacky (Max Mauff), il Koppen-Eck, sulle note di Je rêve va in scena una danza erotica a tre fra Gräf, Charlotte e Jacky, che richiama The Dreamers – I sognatori di Bernardo Bertolucci (e, giacché siamo in vena di triangoli, di Jules e Jim di Truffaut). Corpi che si cercano, si sfiorano, si provocano a colpi di buffetti, dati e restituiti in un gioco sensuale che ha la leggerezza di un sogno e la malinconia di un addio.
Ed è qui, forse, il cuore di questi due episodi. Mentre fuori le SA marciano, arrestano, strangolano, la libertà sopravvive nei gesti minimi: una pagina strappata che nessuno cercherà davvero, uno pseudonimo inventato davanti a una minestra, un ballo in un locale che domani potrebbe non esserci più, una canzone sussurrata in esilio. È la stessa resistenza fragile e ostinata dei due amanti di Happy Together di Wong Kar-wai, premiato per la regia a Cannes nel 1997, che lontani da casa ballano un tango in una cucina di Buenos Aires come se fosse l'unico modo per restare vivi. Babilonia è sull'orlo del rogo, ma finché qualcuno balla, canta, si tocca e si protegge, non sarà del tutto cenere.
Babylon Berlin 5, episodio 4: la fuga a Parigi come in Hitchcock
Il quarto episodio riavvolge il nastro e torna al ballo della stampa, stavolta dal punto di vista di Gereon (Volker Bruch). Anno, il fratello creduto morto e riapparso come dottor Schmidt (Jens Harzer), porta via lui e Forster (Ulrich Noethen) attraverso la porta segreta e li spedisce verso l'espresso per Parigi: quello che Forster sa, avverte, è più esplosivo di qualsiasi bomba. Sul treno Gereon fa passare lo psichiatra per un detenuto in trasferimento e, quando un ufficiale comincia a tormentare una coppia di ebrei, sfodera il tesserino della polizia prussiana e un bluff da giocatore di poker. Siamo dalle parti della Signora scompare di Hitchcock (1938), dove un treno che attraversa l'Europa centrale diventa una trappola piena di spie e di sorrisi falsi. Con una differenza: qui la signora che rischia di scomparire è la Germania intera.
Carnevale a Colonia: il pupazzo di Hitler e Adenauer
Senza documenti, Gereon e Forster scendono a Colonia in pieno carnevale, il mondo alla rovescia di cui parlava Michail Bachtin, dove per qualche giorno il servo fa il re e il re fa il buffone. Ed è qui che la serie si concede la sequenza più sfrontata. Il ventriloquo Otto Regensburger porta sul palco un pupazzo con le fattezze del nuovo cancelliere, convinto che tutte le risate siano per lui. Quando il fantoccio sbraita «Das war ein Befehl!», è stato un ordine!, i cinefili riconosceranno l'eco della Caduta di Oliver Hirschbiegel, e magari anche quella del Grande dittatore di Chaplin. Ma appena il pupazzo annuncia una lettura del Mein Kampf, la folla fischia e un ospite gli strappa la testa, calpestata fra gli applausi. L'ultima risata libera prima che ridere del cancelliere diventi un reato.
Il segmento di Colonia, con una correzione cromatica che fonde gli attori nel materiale d'archivio, ha il fascino granuloso di un cinegiornale d'epoca. Gereon rinfresca la memoria del padre con «la sgradevole faccenda» che lo aveva spedito a Berlino nella prima stagione, il ricatto ai danni del sindaco Konrad Adenauer (Martin Armknecht), e Adenauer, da politico navigato, trova ai due un posto su uno Junkers Ju 52 per Parigi. All'atterraggio, però, li attende un funzionario dell'ambasciata tedesca con un mandato d'arresto. Il Reich, si sa, ha le braccia lunghe.
A Parigi da Ernst Weiß, il testimone oculare
Ed eccoci al colpo di genio. A Parigi, in un locale del Quartiere latino frequentato dagli esuli tedeschi, Gereon e Forster cercano il dottor Ernst Weiß (André Szymanski), scrittore e medico ebreo austriaco in esilio, uomo di contatti con la stampa. Chi ha letto il nostro articolo di lancio sa perché questo nome fa sobbalzare: Ernst Weiss è l'autore di Der Augenzeuge (Il testimone oculare), il romanzo scritto nell'esilio parigino e pubblicato soltanto nel 1963, in cui uno psichiatra guarisce dalla cecità isterica un caporale chiamato A.H. Che il vero Edmund Forster abbia curato Hitler a Pasewalk, e che quella cura abbia avuto un ruolo nella sua trasformazione, resta un'ipotesi controversa, priva di riscontri documentari conclusivi. Babylon Berlin non pretende di risolverla: mette in scena l'incontro immaginario fra Forster e lo scrittore che avrebbe trasformato quella vicenda in letteratura. Weiss, per la cronaca, si tolse la vita a Parigi nel giugno del 1940, all'arrivo delle truppe tedesche. Il cerchio, tragicamente, si chiude.
Zu Asche, zu Staub: la canzone simbolo torna a Parigi
E lì, nel caffè degli esuli, una cantante intona Zu Asche, zu Staub (alla cenere, alla polvere), la canzone che dal 2017 è l'anima nera di Babylon Berlin. Non c'è più la Swetlana Sorokina di Severija Janušauskaitė, regina en travesti del Moka Efti, ma la voce fragile e spettrale di Zaho de Sagazan, accompagnata dal theremin, lo strumento che si suona senza toccarlo, come i fantasmi. Una versione dimessa, quasi un sussurro. Ed è proprio questo il punto: la Berlino dorata è finita, e la sua canzone arriva da lontano, come una cartolina dall'esilio. Il quarto episodio si chiude con un gruppo di uomini armati che caricano le pistole e accolgono Gereon chiamandolo per nome. Fine delle danze, almeno per stasera.
Le musiche degli episodi 3 e 4 di Babylon Berlin 5
Ecco i brani citati nei titoli di coda del terzo e del quarto episodio:
• My Woman (Babylon Berlin Version), di Irving Wallman, Max Wartell e Bing Crosby, arrangiamento di Johnny Klimek e Tom Tykwer
• Je rêve, scritta, composta ed eseguita da Zaho de Sagazan (2023)
• The Only Face, di Bryan Ferry, eseguita dalla Bryan Ferry Orchestra
• The Race, degli Yello, sia nella versione originale sia nella Babylon Berlin Version arrangiata da Johnny Klimek e Tom Tykwer
• Einmal am Rhein, classico del carnevale di Colonia di Willi Ostermann, cantato da Michael Kuhl con i Druckluft
• Babylon Polka, composta da Florian Hertel ed eseguita dai Druckluft
• Zu Asche, zu Staub (Zaho de Sagazan Version), scritta da Nikko Weidemann, Mario Kamien e Tom Tykwer, voce e theremin di Zaho de Sagazan, pianoforte di Rémy Fanchin
Babylon Berlin 5, episodi 3 e 4: il giudizio
Se i primi due episodi apparecchiavano la tavola, il terzo e il quarto sono Babylon Berlin allo stato puro: indagine, Storia, musica e corpi che ballano mentre il pavimento crolla. La strana coppia Charlotte e Böhm funziona a meraviglia, Christian Friedel regala a Gräf una dolcezza ferita che commuove, e la fuga di Gereon ha il passo dei migliori thriller ferroviari. Con otto episodi, contro i dodici delle due stagioni precedenti, il racconto deve correre. E corre, eccome. Sino a Parigi, dove la finzione stringe la mano alla letteratura nel volto di Ernst Weiss. Chapeau
Se fosse un cocktail
Si chiamerebbe Fata verde in esilio. Jenever olandese, in omaggio a van der Lubbe e alla sua bottiglia tentatrice, un cucchiaino di sciroppo di zucchero, qualche goccia di bitter all'arancia, il tutto in un bicchiere old fashioned risciacquato con l'assenzio, che in Francia era fuorilegge dal 1915 (il che, per un caffè di esuli, lo rende ancora più seducente). Si completa con una scorza di limone spremuta sopra e lasciata cadere. Da sorseggiare al Quartiere latino, sottovoce, mentre una cantante intona una vecchia canzone di Berlino e un medico scrittore prende appunti per un romanzo che arriverà ai lettori soltanto nel 1963. Le Kartoffelpuffer, con la salsa di mele, le ordinate a parte. Comunque le chiamiate.