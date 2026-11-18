«Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei», scriveva Jean Anthelme Brillat-Savarin nella Fisiologia del gusto (1825). Aggiungerei, con licenza del gastronomo: dimmi come chiami le frittelle di patate e ti dirò da dove vieni. Ecco, se fossimo a tavola, i primi due episodi della quinta e ultima stagione di Babylon Berlin sarebbero un antipasto. Il terzo e il quarto, disponibili su Sky Atlantic e in streaming su NOW, sono il piatto forte, anzi un vassoio fumante di Kartoffelpuffer. Non è un vezzo da gourmet: nel terzo episodio, durante un pranzo in mensa, va in scena un esilarante duello linguistico sui nomi regionali di queste frittelle (Kartoffelpuffer, Reibekuchen e via declinando, a seconda della latitudine e del dialetto), servite come tradizione vuole con la salsa di mele. Un attimo di grazia, prima che la conversazione scivoli sull'Istituto per la ricerca sessuale di Magnus Hirschfeld e sul dottor Forster. Sicché anche una frittella, a ben vedere, è una carta d'identità. E nella Germania del 1933 chiedere a qualcuno chi sei e da dove vieni sta per diventare la domanda più pericolosa di tutte.

La nebbia, lentamente, si dirada. Entrambi gli episodi si aprono con un flashback in bianco e nero nell'ospedale militare di Pasewalk, dove il caporale Hitler è ricoverato per la sua cecità isterica. Il terzo unisce i puntini come in un enigma della Settimana Enigmistica, il quarto riavvolge il nastro del ballo della stampa e regala una fuga verso Parigi, prima in treno e poi in aereo, che Alfred Hitchcock avrebbe firmato volentieri. E poi si beve, eccome se si beve: dal mefitico Korn, il distillato di grano delle bettole tedesche, al più raffinato jenever olandese, sino all'assenzio e alla sua fatina verde. Due puntate che inebriano e abbacinano, e che lasciano addosso quel retrogusto amaro che hanno soltanto le feste alla vigilia di una catastrofe.