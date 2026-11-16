The Christmas Switch, trama e cast della commedia natalizia in streaming su NetflixCinema
Introduzione
The Christmas Switch, film svedese che segna il debutto alla regia di Adam Pålsson (attore de Il giovane Wallander), è una commedia natalizia, romantica e leggera, con protagoniste Felice ed Happy Jankell, sorelle anche sullo schermo in una storia ambientata tra Stoccolma e la provincia svedese a Natale. Al centro della trama, uno scambio di vite tra due giovani donne, che costringerà entrambe a riconsiderare le proprie scelte professionali e d'amore. Su Netflix, in streaming, dal 12 novembre.
Quello che devi sapere
The Christmas Switch, quando esce e dove vederlo
The Christmas Switch è un film del 2026, tratto dall'audioracconto del 2021 della scrittrice svedese Eleonor Sager "Jul i Sankt Anna", ampliato e rivisitato per lo schermo con la collaborazione della stessa autrice.
Il film segna il passaggio alla regia di Adam Pålsson, attore svedese conosciuto per il ruolo da protagonista nella serie Netflix Il giovane Wallander.
In streaming su Netflix dal 12 novembre, il film fa parte delle nuove proposte a tema natalizio della piattaforma ed è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
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La trama della commedia romantica
A pochi giorni dal Natale la quotidianità di Mathilda e Freddie, due sorelle cresciute insieme in una piccola cittadina della provincia svedese, si ritrovano in famiglia e immediatamente discutono delle possibilità che si sono aperte in maniera inaspettata nelle vite di entrambe.
Mathilda, che si occupa del negozio di famiglia col fidanzato con cui sta insieme da sempre e che ha l'ambizione di uscire dalla sua routine per vedere il mondo, si è candidata per il posto di fiorista in un importante store di Stoccolma. Freddie, ragazza di città con un lavoro che l'ha portata al burnout, è costretta dai medici a staccare dalla frenesia delle sue giornate e decide di tornare al paese per le feste.
Entrambe sentono che è il momento buono per una svolta: Mathilda mette Freddie al suo posto e parte per la città trasferendosi a casa della sorella e Freddie ne approfitta per ricucire vecchi rapporti, a partire da quello con Emma, l'amore giovanile mai dimenticato.
Anche per Mathilda è tempo di nuovi incontri: Oliver, l'affascinante vicino di casa di Freddie, le fa mettere in dubbio il sentimento che nutre per il ragazzo con cui sta insieme da sempre.
Il cast del film con le sorelle Jankell
The Christmas Switch è l'occasione per il grande pubblico di conoscere il talento delle sorelle Felice ed Happy Jenkell, volti noti del panorama dello spettacolo del loo Paese. Impegnate nella recitazione teatrale, cinematografica e televisiva fn da bambine, sono figlie d'arte, del regista Thorsten Flinck e della giornalista e conduttrice televisiva Annika Jankell.
Gli altri attori del cast del film sono Christian Fandango, nei panni di Oliver, e Anastasious Solis in quelli di Jonas (i due interessi amorosi di Mathilda).
Dall'audioracconto, al film e al libro
The Christmas Switch è partito come racconto audio nel 2021, offerto al pubblico in pillole come calendario dell'Avvento.
L'autrice, la giornalista e scrittrice svedese Eleonor Sager, ha lavorato al materiale di partenza insieme ai realizzatori del film per mettere su un adattamento cinematografico dalla trama meno complessa di quella del materiale di partenza.
Il racconto "Jul i Sankt Anna" (dove Sankt Ana è la località di provincia dove si svolge metà della storia), aveva tre protagonisti, tre fratelli, due donne e un uomo. Matilda lavora coi genitori nel negozio di provincia e ha rotto col fidanzato, la sorella Daphne è disoccupata e trova impego nel paese d'origine, il fratello Andreas torna a casa dalla città dove ha una carriera di successo e una fidanzata con cui è in crisi.
I pezzi della storia originale ci sono tutti nel film che porta i protagonisti da tre a due e si concentra sul rapporto tra le due sorelle, simili eppure molto diverse, unite dal ripensamento, in età adulta, sulle rispettive scelte di vita.
Il film punta sui legami familiari e le seconde occasioni nella vita, in una cornice calda e natalizia che troverà certamente il favore del pubblico appassionato del genere, specie in questa stagione.
La storia originale è stata rimaneggiata dall'autrice in occasione dell'uscita del film in una versione cartacea più corposa, edita in autunno in Svezia.