The Christmas Switch è partito come racconto audio nel 2021, offerto al pubblico in pillole come calendario dell'Avvento.

L'autrice, la giornalista e scrittrice svedese Eleonor Sager, ha lavorato al materiale di partenza insieme ai realizzatori del film per mettere su un adattamento cinematografico dalla trama meno complessa di quella del materiale di partenza.

Il racconto "Jul i Sankt Anna" (dove Sankt Ana è la località di provincia dove si svolge metà della storia), aveva tre protagonisti, tre fratelli, due donne e un uomo. Matilda lavora coi genitori nel negozio di provincia e ha rotto col fidanzato, la sorella Daphne è disoccupata e trova impego nel paese d'origine, il fratello Andreas torna a casa dalla città dove ha una carriera di successo e una fidanzata con cui è in crisi.

I pezzi della storia originale ci sono tutti nel film che porta i protagonisti da tre a due e si concentra sul rapporto tra le due sorelle, simili eppure molto diverse, unite dal ripensamento, in età adulta, sulle rispettive scelte di vita.

Il film punta sui legami familiari e le seconde occasioni nella vita, in una cornice calda e natalizia che troverà certamente il favore del pubblico appassionato del genere, specie in questa stagione.

La storia originale è stata rimaneggiata dall'autrice in occasione dell'uscita del film in una versione cartacea più corposa, edita in autunno in Svezia.

The Christmas Switch - Netflix via Webphoto