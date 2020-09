Il giovane Wallander, 7 curiosità sul commissario ideato da Mankell

Dal 3 settembre su Netflix arriva “Il giovane Wallander”, la nuova serie che racconta le origini del commissario Kurt Wallander. Il personaggio è il protagonista di una saga di romanzi di straordinario successo dello scrittore svedese Henning Mankell, morto il 5 ottobre 2015. La nuova serie arriva dopo i 12 episodi dal titolo “Il commissario Wallander”, con Kenneth Branagh. Ora si fa un passo indietro per raccontare gli inizi del commissario in questa nuova stagione diretta da Ole Endresen e Jens Jonsson, con Adam Pålsson nei panni di Kurt Wallander. Ecco alcune curiosità sul personaggio dei famosi libri di Mankell.

Stando ai libri, Kurt Wallander è del segno zodiacale dell’Acquario, nato il 30 gennaio 1948 e cresciuto a Malmö. Il padre è un pittore di paesaggi e disapprova la decisione del figlio di entrare nel corpo di polizia. Nei libri viene sempre indicato soltanto come ‘padre’, senza che ne venga mai menzionato il nome, ma si parla del rapporto conflittuale con Kurt. La madre invece muore mentre il giovane Wallander è ancora studente presso la scuola di polizia. Ha poi una sorella, Kristina, che si è trasferita a Stoccolma in gioventù.

Henning Mankell ha rivelato che il personaggio di Kurt Wallander è nato nella sua testa il 20 maggio 1989 . Il nome lo ha scelto da un elenco telefonico. L’obiettivo dello scrittore era scrivere una storia sul razzismo crescente che aveva notato nel suo Paese e, per parlare di quello che considerava un crimine, aveva bisogno di un poliziotto. I romanzi sono ambientati in Scania, all'estremo Sud della Svezia, una terra di inquietudine e di confine che Mankell definiva una sorta di "Texas del Mar Baltico".

La passione per La musica lirica

Kurt Wallander è appassionato di musica lirica. Da ragazzo sogna di diventare cantante lirico o un fotoreporter. Ma, nonostante i contrasti con il padre, sceglie infine di diventare poliziotto. Anche se, persino dopo l'ingresso in polizia, coltiva per qualche tempo l'idea di lavorare nel mondo della lirica come impresario, assieme al suo amico Sten Widén, aspirante tenore.

La doppia versione sull’aggressione a inizio carriera

Entra in polizia verso la fine degli anni Sessanta, come agente dell’ordine pubblico di Malmö. Nell’estate del 1969 viene accoltellato e sottoposto a due operazioni dopo un coma di 4 giorni. Ma su questo fatto, nei libri sono presenti due versioni diverse: ne “Il primo caso di Wallander” si parla di un’aggressione avvenuta in un parco pubblico, mentre in “Assassino senza volto” il poliziotto dice di essere stato ferito da un ubriaco durante un arresto.