Netflix cancella Altered Carbon: non ci sarà la terza stagione

La serie fantascientifica di Netflix si ferma dopo due stagioni. Stop alla produzione dopo 18 episodi

Netflix ha deciso di cancellare “Altered Carbon”. La serie televisiva a sfondo fantascientifico chiude i battenti dopo appena due stagioni, l’ultima delle quali era stata resa disponibile lo scorso 27 febbraio sulla piattaforma streaming. Il cyberpunk drama termina dopo 18 episodi (10 nella prima annata, 8 nella seconda) e un film d’animazione uscito lo scorso 19 marzo. Non ci sarà il prolungamento per una terza stagione come speravano i fan.

approfondimento Netflix cancella "The Society" e "I am not ok with this" La decisione di interrompere lo show era stata presa ad aprile e il motivo non è da ricercare nelle conseguenze dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ma nel processo di revisione delle visualizzazioni standard e dei costi dello streamer. Recentemente Netflix aveva deciso di cancellare anche “The Society” e “I Am Not OK With This”, ma in quel caso sarebbe stata propria la pandemia a costringere l’emittente a optare per lo stop definitivo. La serie era tratta dal romanzo “Bay City” scritto da Richard K. Morgan, uscito nelle librerie nel 2002 in apertura di una trilogia completata da “Angeli spezzati” e “Il ritorno delle furie”.

LA TRAMA DI “ALTERED CARBON” La serie è ambientata nel 2384: gli esseri umani possono sopravvivere alla morte fisica, perché i loro ricordi e la loro coscienza possono essere inseriti in nuovi corpi, considerati come custodie della mente. L’identità umana viene dunque codificata come “immagazzinamento digitale umano” e viene caricata su un supporto chiamato “pila corticale”. Questa tecnologica, però, è parecchio costosa e soltanto una ristretta élite di persone può permettersela. Il protagonista è Takeshi Kovacs (interpretato da Joel Kinnaman nella prima stagione e Anthony Mackie nella seconda), un ex combattente entrato in un gruppo di ribelli che intende distruggere il potere delle persone più ricche. L’uomo, però, viene ucciso e la sua pila corticale non viene inserita immediatamente in un nuovo corpo. Lo farà soltanto 250 anni dopo per volere del facoltoso Laurens Bancroft: il potente aristocratico, apparentemente suicidatosi, non è convinto di essersi procurato la morte in maniera autonoma e non ha ricordi di quell’episodio, visto che ha perso la memoria delle 48 ore antecedenti il suo decesso.