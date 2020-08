Away, fuori il trailer della serie TV con Hilary Swank

Away è la nuova serie televisiva targata Netflix. Hilary Swank , classe 1974 , si prepara a indossare i panni dell’astronauta Emma Green; la data di uscita è fissata per il 4 settembre 2020 .

Away: il trailer della serie TV

approfondimento

Hilary Swank: ecco com'è oggi l'attrice

Poche ore fa il canale YouTube di Netflix Italia ha pubblicato il trailer ufficiale della serie con la vincitrice di due Academy Awards come Miglior attrice protagonista nel 2000 grazie alla pellicola Boys Don’t Cry e nel 2005 con Million Dollar Baby.

Hilary Ann Swank, questo il nome all’anagrafe, è la protagonista della serie televisiva che porterà il pubblico tra le stelle raccontando le paure e i sentimenti degli esseri umani; nel cast anche Ato Essandoh, Josh Charles, Ray Panthaki, Vivian Wu, Talitha Eliana Bateman e Mark Ivanir.

Hilary Swank (FOTO) rivestirà i panni di un’astronauta in partenza per lo spazio per un lungo viaggio di tre anni; nel giro di poco tempo il filmato, dalla durata di circa due minuti e mezzo, ha fatto il pieno di consensi contando al momento più di 17.000 visualizzazioni.

Away: la trama ufficiale

Il sito ufficiale di Netflix Italia ha pubblicato anche la trama della serie TV: “Impegnata in una pericolosa missione su Marte alla guida di un equipaggio internazionale, Emma Green deve lasciare il marito e la figlia adolescente”.