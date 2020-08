Friends, rimandate di nuovo le riprese per la reunion

FRIENDS: RIPRESE POSTICIPATE

approfondimento

Jennifer Aniston sarà la madrina della figlia di Katy Perry

Jennifer Aniston, Courteney Cox (FOTO), Lisa Kudrow (FOTO), Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer sono tra gli attori più amati, seguiti e famosi a livello internazionale.

Per dieci anni i sei protagonisti di Friends hanno emozionato il pubblico di tutto il mondo riscrivendo la storia del piccolo schermo grazie alla serie entrata nel cuore di tutti.

A distanza di oltre quindici anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio sul suolo a stelle e strisce, gli attori sono pronti per prendere parte alla tanto attesa reunion, la cui originaria messa in onda sarebbe dovuta avvenire in occasione del lancio di HBO Max.

Poche ore fa Deadline ha lanciato la notizia secondo cui il ritorno sul set sarebbe stato posticipato a data da destinarsi sempre a causa dell’emergenza legata al COVID-19. Al momento gli attori non hanno ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo.