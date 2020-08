Ratched, pubblicato il poster della serie TV con Sarah Paulson

Ratched: il poster ufficiale

approfondimento

Ratched: fuori il trailer della serie tv con Sarah Paulson

La serie TV, in uscita il 18 settembre 2020, vede come protagonista una delle artiste di maggior spicco a livello internazionale, ovvero Sarah Paulson. L’attrice, classe 1974, avrà il compito di vestire i panni dell’infermiera interpretata da Louise Fletcher che conquistò la vittoria come Miglior attrice protagonista alla quarantottesima edizione agli Academy Awards proprio grazie al ruolo al fianco di Jack Nicholson, premiato come Miglior attore protagonista per il ruolo di Randle Patrick McMurphy.

Nelle scorse ore l’account Instagram ufficiale della serie TV ha condiviso il primo poster, mostrando al pubblico il visual caratterizzante di Ratched. Nel giro di poco tempo lo scatto ha ottenuto numerosi consensi contando al momento più di 10.000 like.