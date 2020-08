Teenage Bounty Hunters, fuori il trailer della serie TV Netflix

Teenage Bounty Hunters è la nuova serie targata Netflix. Poche ore fa la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale in italiano sul canale YouTube che conta oltre 685.000 iscritti. Al momento il filmato ha ottenuto più di 8.000 visualizzazioni.

Teenage Bounty Hunters: fuori a breve la nuova serie Netflix

Il video, dalla durata di circa due minuti, mostra le prime immagini della serie che si prepara a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Teenage Bounty Hunters vede protagoniste Anjelica Bette Fellini e Maddie Phillips nei panni di due gemelle dalla quotidianità alquanto particolare, infatti oltre alla loro normale vita da studentesse in una scuola prestigiosa, Sterling e Blair, questo i loro nomi all’interno della serie, lavorano come cacciatrici di taglie.

Nel cast della serie TV troviamo anche Kadeem Hardison che vanta una carriera di circa quarant’anni nel mondo della recitazione grazie a produzioni televisive e cinematografiche di enorme popolarità.

Per quanto riguarda la data di uscita, la distribuzione di Teenage Bounty Hunters è prevista a breve, più precisamente per venerdì 14 agosto 2020.

Il trailer porta il pubblico all’interno della serie mostrando le due sorelle in azione e il loro legame. Questa la trama ufficiale presente sul sito Netflix: “Le gemelle americane Sterling e Blair alternano la vita in un prestigioso liceo del sud con un'improbabile carriera in cui sono cacciatrici di taglie parecchio toste”.