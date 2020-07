La Casa di Carta, dal 3 agosto le riprese della quinta stagione

Lunedì 3 agosto inizieranno le riprese della quinta stagione della Casa di Carta , la fortunatissima serie spagnola di Netflix diventata in breve tempo popolare in tutto il mondo. Lo ha annunciato Netflix su Twitter, facendo intuire che la quinta stagione potrebbe anche essere quella conclusiva.

"Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili - ha commentato Alex Pina, creatore e produttore esecutivo. "Il risultato è la quinta stagione della Casa di Carta. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi: sarà la stagione più eccitante ed epica di sempre". Naturalmente ancora massimo riserbo sui risvolti della trama, anche se lo scorso 20 luglio l'attore Pedro Gonzalez Alonso aveva annunciato il ritorno in scena del suo personaggio Berlino. Le riprese si svolgeranno in Spagna, Danimarca e Portogallo: alla regia si alterneranno Jesùs Colmenar, Koldo Serra e Alex Rodrigo. Al cast storico si aggiungono anche Miguel Angel Silvestre (visto in Narcos e Sense8) e Patrick Criado.