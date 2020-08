Lucifer, il riassunto della quarta stagione: il video di Netflix

Un video per preparare il pubblico alla nuova stagione della serie TV con protagonisti Tom Ellis e Lauren German

Tra poche settimane la quinta stagione di Lucifer farà il suo atteso debutto sulla piattaforma di streaming: la data di uscita è fissata per venerdì 21 agosto 2020 quando gli spettatori potranno finalmente conoscere gli sviluppi di una delle serie TV più popolari degli ultimi anni.

Lucifer: cos’è successo nella quarta stagione

In attesa del grande giorno, Netflix Italia ha condiviso un video, dalla durata di oltre due minuti, in cui vengono riassunti tutti gli avvenimenti principali della quarta stagione così da rinfrescare la memoria in vista dei nuovi episodi che riporteranno il pubblico all’interno del mondo di Lucifer, il cui ruolo principale è ricoperto da dall’attore britannico Tom Ellis, classe 1978.

Il filmato, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Netflix Italia, ha immediatamente ottenuto numerosi consensi tanto da contare al momento più di 16.000 visualizzazioni. Protagonisti assoluti Lauren German e Tom Ellis.