Ratched: fuori il trailer della serie tv con Sarah Paulson

Sarah Paulson è pronta a far rivivere una delle storie più celebri e terrificanti della settima arte: la serie TV farà il suo debutto il 18 settembre 2020

Uno dei personaggi più iconici della settima arte sta per fare il suo atteso ritorno. Sarah Paulson è la protagonista della nuova serie TV targata Netflix il cui trailer ha già conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Ratched: il trailer ufficiale

È il 1975 quando Qualcuno volò sul nido del cuculo arriva sul grande schermo cambiando per sempre la storia del cinema.

La pellicola, diretta da Miloš Forman, conquista immediatamente spettatori e critica che si trovano concordi davanti a tale capolavoro.

Non mancano prestigiosi riconoscimenti, tra i quali sei Golden Globe e ben cinque Academy Awards come Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista, Miglior attrice protagonista e Miglior sceneggiatura originale che lo rendono il terzo film a trionfare in tali cinque categorie dopo Accadde una notte di Frank Capra e Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme.

Netflix si prepara ora a riportare in auge il celebre personaggio dell’infermiera Mildred Ratched, interpretata magistralmente da Louise Fletcher nel film. Infatti, poche ore fa la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale della serie TV che arriverà il 18 settembre 2020.

Il filmato, dalla durata di quasi tre minuti, porta il pubblico all’interno dell’istituto psichiatrico mostrandone fotografia e attori principali, tra loro Sharon Stone (FOTO); nel cast presenti anche Cynthia Nixon, Judy Davis, Finn Wittrock, Jon Jon Briones e Charlie Carver.

Nel giro di poco tempo il trailer ha fatto il pieno di consensi contando al momento migliaia di visualizzazioni.