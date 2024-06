Lucca Film Festival for Future, candidature aperte fino al 15 luglio

Il concorso in collaborazione con Sofidel riservato a giovani registi e filmmaker per portare la sostenibilità al cinema. Per il secondo anno, una selezione di 10 corti da tutto il mondo dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e sociale

Sono aperte fino al 15 luglio le candidature per la seconda edizione di Lucca Film Festival for Future , il concorso interno al Lucca Film Festival 2024 (Lucca, 21-29 settembre) riservato ai cortometraggi che trattano tematiche legate alla salvaguardia del futuro sia dal punto di vista ambientale sia sociale.

Un concorso aperto agli under 35 Giovani registi e filmmaker italiani e internazionali (fino a 35 anni) possono candidare la propria opera iscrivendosi sulle piattaforme Filmfreeway e Festhome . I corti dovranno trattare le seguenti tematiche: green, salvaguardia dell’ambiente, temi socialmente rilevanti e nuove generazioni, avere una durata massima di 29 minuti, essere in anteprima per l’Italia e realizzati non prima del 2022.

OLTRE 256 CANDIDATURE NELLA PRIMA EDIZIONE Curato da Leonardo Galeassi, nella scorsa edizione il concorso ha registrato ben 256 candidature da tutto il mondo. Una giuria composta dai rappresentanti dei 10 Festival della rete “Film For Our Future”, selezionerà i 10 finalisti in concorso nei giorni del festival. Le opere finaliste concorreranno per il premio, del valore di € 1.000, che sarà assegnato da una giuria composta da nomi di spicco nel panorama cinematografico durante la serata conclusiva del festival, in programma sabato 29 settembre presso il cinema Astra di Lucca.

LA SELEZIONE FINALE PROIETTATA DURANTE IL FESTIVAL L’intera selezione finale del concorso sarà proiettata durante la settimana del festival in orario mattutino per le scuole e in orario pomeridiano e serale per il pubblico. Sarà possibile vedere gratuitamente i corti anche on demand sulla pagina dedicata del portale Festival Scope .