Davos 1917, le anticipazioni dei nuovi episodi della serie svizzera

La rosa della vendetta, il cast della serie tv turca

Il nuovo show che arriva dalla Turchia è in onda su Canale 5, con circa 40 puntate e il finale di stagione previsto per la fine dell'estate. I protagonisti sono Murat Ünalmış (Demir in 'Terra Amara') e Melis Sezen (Deren in 'Come Sorelle'). Scopriamo tutti gli attori e i rispettivi personaggi di questa soap, interamente girata in Turchia, tra Bursa e Insanbul

I protagonisti della serie sono due volti noti: Murat Ünalmis è famoso per la serie Terra Amara, mentre Melis Sezen ha interpretato Deren nella serie Come Sorelle. Ecco Murat Ünalmis in una scena della serie. L’attore in questo show interpreta il personaggio di Gülcemal Şahin