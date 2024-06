Il nuovo show che arriva dalla Turchia è in onda su Canale 5, con circa 40 puntate e il finale di stagione previsto per la fine dell'estate. I protagonisti sono Murat Ünalmış (Demir in "Terra Amara") e Melis Sezen (Deren in "Come Sorelle"). Scopriamo tutti gli attori e i rispettivi personaggi di questa soap, interamente girata in Turchia, tra Bursa e Insanbul