Si intitola Kübra ed è la nuova serie televisiva turca di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

In queste ore questo show è diventato virale su TikTok per un motivo insolito: il nome del protagonista suona come una bestemmia (in italiano) quando viene pronunciato…

Il personaggio principale si chiama Gökhan, così è scritto, ma quando viene pronunciato il suono è ben diverso, e sembra ricordare l'espressione blasfema tipica di alcuni dialetti, come per esempio quello veneto.

Kübra è una serie di genere drammatico che si preannuncia un grande successo in Italia, merito dei colpi di scena che di certo non mancano all'appello.

La trama ruota attorno a un uomo che inizia ricevere i messaggi da un personaggio misterioso, che si fa chiamare Kübra (da cui il titolo).



La serie è già disponibile sulla piattaforma di streaming, che vanta una ricca sezione di serie turche. Gli show targati Turchia stanno spopolando in Italia e in tutto il mondo, dunque non poteva esserci momento migliore per fare uscire questa nuova opera targata.

Kübra è composta da 8 episodi che mescolano il tema religioso con le atmosfere cupe e misteriose tipiche del genere thriller.



Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Kübra, di cui potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.