My Home My Destiny, tutto sulla seconda stagione della serie TV turca

Arriva in Italia oggi, lunedì 4 settembre, My Home My Destiny 2, il secondo capitolo della serie televisiva con protagonisti Demet Özdemir e İbrahim Çelikko. La serie TV è tratta da un romanzo basato su una vicenda realmente accaduta, la storia di una ragazza di umili origini che quando era una bambina è stata adottata dai benestanti datori di lavoro di sua madre. La seconda stagione della serie turca arriva da oggi su Mediaset Infinity, dopo che la prima stagione è terminata su Canale 5. Nel secondo atto di quella che sta diventando una vera e propria saga Zeynep, dopo aver scoperto che Benal è incinta di Mehdi, decide di dire addio al ragazzo. My Home My Destiny racconta, come fa lo stesso romanzo, la rocambolesca vita di Zeynep (Demet Özdemir), la ragazza di umili origini che da piccola viene adottata dalle persone ricche presso cui sua madre lavorava. Dopo l'adozione, Zeynep entra quindi a far parte di un'altra "casta sociale", frequentando le scuole elitarie del proprio Paese. Una volta cresciuta, la famiglia adottiva le imporrà un matrimonio d'interesse con un uomo dell'alta società. Sarà proprio in quel momento che spunterà nuovamente la madre biologica della protagonista, tornando nella sua vita e complicando non poco la trama, come si legge sui canali ufficiali di Mediaset.

Una serie che ha segnato un enorme successo in Turchia e non solo



La serie turca My Home My Destiny (in turco Doğduğun Ev Kaderindir) è una popolare serie televisiva turca che è stata trasmessa per la prima volta nel 2019. È prodotta da OGM Pictures ed è basata sul romanzo intitolato Bir Zamanlar Çukurova scritto da Yılmaz Şahin. La serie è un enorme successo in Turchia e ha ottenuto un buon seguito internazionale grazie alle distribuzioni in diversi Paesi.

Tutto ruota attorno a una ragazza di nome Zeynep, interpretata dall'attrice Demet Özdemir. Zeynep deve lottare per sopravvivere. Mehdi, interpretato dall'attore ed ex modello turco İbrahim Çelikkol, è l'altro personaggio principale dello show.

La storia è ambientata nella città di Adana, in Turchia, e offre uno sguardo sulle dinamiche culturali e sociali di quel Paese, esplorando tematiche come le relazioni familiari, le sfide sociali, l'amore e il coraggio di determinare il proprio destino nonostante le premesse legate alla propria estrazione sociale.