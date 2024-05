Thank you, next, tutto ciò che devi sapere sulla serie turca

Thank you, next - il cui titolo si rifà al singolo del 2018 di Ariana Grande - segue il viaggio emotivo di Leyla mentre si riprende da una devastante rottura . Con il sostegno incrollabile dei suoi migliori amici, la giovane donna si lancia nel mondo degli appuntamenti , tra app e incontri al buio. Risate e momenti spensierati si intrecciano con le sfide del passato, e con la difficoltà di dimenticare. La ricomparsa dell’ex fidanzato, Omer, scombina però ogni piano. La loro innegabile chimica pone Leyla di fronte a un dilemma: ritornare nel passato , o fare un atto di fede verso un futuro incerto ? Nel mentre, la serie esplora temi importanti quali la scoperta di sé, l'emancipazione femminile e il valore dell'amicizia.

Approdata su Netflix lo scorso 9 maggio, la serie TV turca Thank you, next ha scalzato Baby Reindeer dal primo posto delle serie più viste sulla piattaforma. Rom-com girata e ambientata a Istanbul, ha per protagonista Serenay Sarikaya , attrice e modella amatissima in Turchia.

Il cast di Thank you, next

La protagonista di Thank you, next è Serenay Sarikaya. Arrivata seconda a Miss Turchia, con quasi dieci milioni di followers su Instagram, ha partecipato a molti film e serie tv, tutti girati in Turchia: Peri Masali, Adanali, Medcezir, Lale Devri, Shahmaran. Vincintrice di numerosi riconoscimenti, per il suo talento e per la sua bellezza, è destinata a far breccia nel pubblico internazionale tanto quanto Demet Özdemir e Ozge Gurel. Omer ha il volto di Metin Akdülger, Feyzan quello di Boran Kuzum, Beliz quello di Zeynep Tugçe Bayat.

Il successo delle serie tv turche

Da circa un decennio, le serie tv turche tengono banco in tutta Europa. Del resto, la Turchia è terza al mondo per esportazione di serie televisive, dopo il Regno Unito e gli Stati Uniti (tra il 2020 e il 2023, la richiesta è aumenta del 184%). Le prime produzioni sono arrivate negli anni Duemila, a prendere il posto delle serie tv egiziane e siriane. La prima a farsi conoscere fuori dai confini turchi fu Gümüş, che diede vita a una vera e propria Gümüş-mania. Nel 2011 e per quattro stagioni fu la volta de Il secolo magnifico (Muhteşem Yüzyıl), incentrata sulla vita del sultano ottomano Solimano il Magnifico. Successivamente, in anni più recenti, sono arrivate Cherry Season - La stagione del cuore, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. Fino ad arrivare ai titoli Netflix, spesso in classifica.