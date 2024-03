Ariana Grande e Dalton Gomez, accordo multimilionario per il divorzio

UN'ARTISTA DA RECORD

L’8 marzo Grande ha pubblicato il settimo album in studio Eternal Sunshine, che lo scorso gennaio era stato anticipato dal brano yes, and?. Il disco, che ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, è stato per la popstar il quarto album numero uno consecutivo e il sesto in assoluto. Anche il secondo estratto we can’t be friends (wait for your love) ha esordito al primo posto della classifica Billboard Hot 100. In autunno, inoltre, la cantante debutterà nei cinema nell’adattamento cinematografico in due parti del musical di Broadway Wicked, dove interpreta la Strega Buona Glinda accanto a Cynthia Erivo.