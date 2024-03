L’album Eternal Sunshine e la canzone we can’t be friends (wait for your love) hanno conquistato il primo posto della classifica Billboard. Il singolo è il 76esimo brano a debuttare direttamente sul gradino più alto del podio nella storia della chart statunitense

Ariana Grande è tornata. La cantante, attrice, modella e imprenditrice ha pubblicato il nuovo album Eternal Sunshine divenendo la prima artista femminile a debuttare con un disco direttamente in vetta alla classifica americana per ben sei volte.

ariana grande: “ impossibile descrivere a parole cosa ho provato"

Venerdì 8 marzo l’artista ha pubblicato il suo atteso settimo album Eternal Sunshine, anticipato dal singolo Yes, And? giunto alla vetta della US Billboard Hot 100. Il disco, accompagnato dall’uscita del secondo brano we can’t be friends (wait for your love), ha regalato alla cantante un altro primo posto, lo stesso occupato anche dal singolo. Tra i segreti di questo successo troviamo Max Martin, produttore di undici tracce del disco.

Max Martin, tra le figure più rilevanti nella storia della musica, è divenuto il producer ad aver firmato il maggior numero di brani giunti al primo posto della classifica statunitense: ben venticinque.

L’uscita di we can’t be friends (wait for your love) è stata accompagnata dalla distribuzione del videoclip con protagonisti la cantante ed Evan Peters. Il filmato racconta con le immagini la decisione di andare avanti dopo la fine di una relazione apparentemente indimenticabile.