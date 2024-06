Davos 1917, trama e cast delle serie tv svizzero-tedesca

Approfondimenti

Da Anime false a Shamaran, da Ambizione a Love 101, da Il produttore a La Famiglia Uysal passando per Mr. Wrong - Lezioni d’amore con Can Yaman, ecco le serie televisive turche più popolari e amate dal pubblico

Sono tante le serie TV che nel corso degli anni hanno conquistato il pubblico, iniziamo con Anime false . (su Netflix) Una madre e la giovane figlia hanno un legame indistruttibile. Sono in fuga da tempo, soggiornano in lussuosi hotel e continuano a spostarsi... Ma quando gli alberghi di lusso lasciano il posto a motel fatiscenti diventa chiaro che non è una favola. E quando scopriamo che alle loro spalle è stata lasciata una scia di cadaveri, ci rendiamo conto che forse la madre non è una vittima ma una cacciatrice. Come faranno a cavarsela? Disponibile su Netlix

Shamaran. (su Netflix, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Diretta ad Adana per una docenza, Sahsu è decisa ad affrontare il nonno, che ha abbandonato la madre molti anni prima. Durante il viaggio, si ritrova in una comunità misteriosa e atipica chiamata Mar, discendente di Shahmaran, in cui crede e che considera uno dei più forti simboli di amore e saggezza. I Mar sono in attesa che si compia la profezia storica dell'arrivo di Sahsu. Tutto cambia radicalmente quando la via della protagonista incrocia quella di Maran.