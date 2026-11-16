Introduzione

Una storia d’amore nata da un accordo segreto, un sentimento che finisce per sfuggire al controllo dei protagonisti e una scelta destinata a mettere alla prova il rapporto tra verità e inganno. È questa la premessa di Love for Rent, la nuova serie televisiva turca in arrivo in Italia, conosciuta nel Paese d’origine con il titolo Kiralık Aşk. Dopo il successo ottenuto in patria, è pronta a spopolare anche nel nostro Paese, su Mediaset Infinity. La serie sarà disponibile a partire da lunedì 23 novembre 2026 , con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì.

Al centro della vicenda ci sono Defne e Ömer, due personaggi apparentemente molto diversi tra loro che si ritrovano coinvolti in un piano ideato per ragioni tutt’altro che sentimentali. Lei è una giovane cameriera alle prese con difficoltà economiche familiari; lui è un uomo d’affari affascinante e riservato. L’incontro tra i due nasce dunque da un progetto orchestrato da altri, ma la situazione è destinata a complicarsi quando il sentimento comincia a prendere il posto dell’accordo iniziale.