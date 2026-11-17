Scrooge e gli Spiriti del Natale, trama e cast del film con Johnny DeppCinema
Introduzione
Scrooge e gli Spiriti del Natale (in originale Ebenezer) è il nuovo film di Ti West con protagonista Johnny Depp. La pellicola, un adattamento cinematografico di "Canto di Natale" di Charles Dickens, è distribuita in Italia da Paramount Pictures, in tutte le sale, dal 12 novembre (VEDI TUTTI I FILM AL CINEMA DEL MESE).
Nel cast anche Rupert Grint, Ian McKellen, Sam Claflin, Andrea Riseborough e Tramell Tillman.
Quello che devi sapere
Scrooge e gli Spiriti del Natale, dove vederlo
Ebenezer, lungometraggio di Ti West arrivato in Italia col titolo Scrooge e gli Spiriti del Natale, è un film drammatico e fantastico tratto da "Canto di Natale", racconto tra i più celebri di Charles Dickens.
La pellicola, ambientata nell'Ottocento come il romanzo originale, è sviluppata da una sceneggiatura scritta da Nathaniel Halpern, scrittore statunitense con esperienza in varie produzioni televisive seriali.
Al cinema in Italia è arrivata il 12 novembre (LA RECENSIONE).
(VEDI LE FOTO DELLA PREMIÈRE DI LONDRA DEL FILM)
La trama del film fantastico
Ebenezer Scrooge, un uomo ormai in avanti con gli anni, si appresta a vivere un altro Natale solitario, lontano dagli affetti, nel segno del disprezzo che ha coltivato verso la festa, che considera esclusivamente una giornata persa di lavoro, e l'umanità in generale.
Scrooge, che possiede un'attività di prestiti finanziari concessi a tassi pari all'usura, perde il suo storico socio Marley, un uomo avido e dal cuore freddo proprio come lui, e si occupa di farlo seppellire nel giorno della vigilia di Natale.
Alcuni anni dopo, sempre a Natale, Scrooge riceve la visita di Fred, il suo unico nipote, figlio di sua sorella morta prematuramente, che lo invita a cena per la vigilia. Sempre convinto che il Natale sia una festa da non celebrare, Scrooge respinge l'invito, manda via bruscamente l'uomo e riserva lo stesso trattamento sprezzante a Bob Cratchit, il suo unico impiegato.
Alcune ore dopo Scrooge diventa protagonista della notte più tumultuosa della sua vita. Il vecchio riceve la visita di tre spiriti che lo costringono a visitare luoghi della sua vita più o meno noti.
Nel passato Scrooge rivede le origini del suo cattivo carattere. Nel presente, la durezza delle festività del suo impiegato, che ha poco denaro e un figlio gravemente ammalato, di parenti e amici, che, tranne Fred, lo disprezzano ampiamente. Nel futuro vede la fine che farà certamente se non dà una svolta immediata alla sua esistenza.
Il cast del film
Johnny Depp si è sottoposto all'ennesima trasformazione fisica della sua carriera per entrare nei panni di Scrooge, l'iconico protagonista della storia di Dickens.
Nei panni di Marley c'è il leggendario attore britannico Ian McKellen. In quelli di Fred, Sam Claflin, ormai avvezzo ai ruoli in costume. Bob Cratchit ha il volto della star della saga di Harry Poter Rupert Grind. Clara, la moglie di Fred, è Daisy Ridley, volto della trilogia sequel di Star Wars. Emily Cratchit, moglie di Bob, è Charlie Murphy.
Andrea Riseborough è lo Spirito del Natale passato mentre Tramell Tillman è quello del Natale presente.
Ellie Bamber è Isabel, l'amore giovanile di Scrooge. Alfie Buck è il piccolo Timmy, il figlio di Bob Cratchit.
Ti West dirige la storia natalizia per eccellenza
Ti West, il regista statunitense della cosiddetta "Trilogia di X ", famoso per il suo cinema indipendente e autoriale che ha esplorato le possibilità dell'horror/slasher contemporaneo, con Ebenezer ha messo a segno il suo primo lungometraggio con una grande major, Paramount Pictures.
Il progetto si è rivelato congeniale per l'autore classe 1980, del resto, "Canto di Natale" di Dickens, è sì la storia natalizia per eccellenza ma anche un racconto gotico purissimo.
Lo sguardo di West si è fuso perfettamente con le atmosfere cupe della Londra vittoriana che fa da cornice alla storia. Il suo gusto per l'horror si evidenzia nelle numerose scene soprannaturali della trama, a partire dalle apparizioni degli spettri, non solo quelli principali ma anche tutti quelli che infestano i luoghi di Scrooge.
La nuova trasposizione del classico sul grande schermo centra perfettamente lo spirito del racconto restituendogli una concretezza visiva che lo rende già un nuovo classico del Natale.
Nel primo weekend dall'uscita il film ha raggiunto i 42 milioni di dollari globali, primo anche al box office italiano.