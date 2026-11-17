Ebenezer Scrooge, un uomo ormai in avanti con gli anni, si appresta a vivere un altro Natale solitario, lontano dagli affetti, nel segno del disprezzo che ha coltivato verso la festa, che considera esclusivamente una giornata persa di lavoro, e l'umanità in generale.

Scrooge, che possiede un'attività di prestiti finanziari concessi a tassi pari all'usura, perde il suo storico socio Marley, un uomo avido e dal cuore freddo proprio come lui, e si occupa di farlo seppellire nel giorno della vigilia di Natale.

Alcuni anni dopo, sempre a Natale, Scrooge riceve la visita di Fred, il suo unico nipote, figlio di sua sorella morta prematuramente, che lo invita a cena per la vigilia. Sempre convinto che il Natale sia una festa da non celebrare, Scrooge respinge l'invito, manda via bruscamente l'uomo e riserva lo stesso trattamento sprezzante a Bob Cratchit, il suo unico impiegato.

Alcune ore dopo Scrooge diventa protagonista della notte più tumultuosa della sua vita. Il vecchio riceve la visita di tre spiriti che lo costringono a visitare luoghi della sua vita più o meno noti.

Nel passato Scrooge rivede le origini del suo cattivo carattere. Nel presente, la durezza delle festività del suo impiegato, che ha poco denaro e un figlio gravemente ammalato, di parenti e amici, che, tranne Fred, lo disprezzano ampiamente. Nel futuro vede la fine che farà certamente se non dà una svolta immediata alla sua esistenza.

Scrooge e gli Spiriti del Natale - Eagle Pictures via Webphoto