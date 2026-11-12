Scrooge e gli spiriti del Natale, recensione del film con Johnny Depp

Fin dai titoli di testa, che evocano i classici della Hammer, i Dracula e i Frankenstein di Terence Fisher grondanti di rosso, si capisce che il regista di X: A Sexy Horror Story, Pearl e MaXXXine non ha alcuna intenzione di confezionare una cartolina natalizia. Le sfumature horror abbondano: pupille bianche come gesso, urla che deformano i volti in fauci spalancate a dismisura, monete d'argento posate sugli occhi dei morti, come voleva l'usanza vittoriana per tenere chiuse le palpebre del caro estinto. Per un avaro, l'ultimo e più beffardo dei pagamenti (e del resto, nel Natale Futuro di Dickens, c'è chi rivende persino le tende del letto e la camicia del vecchio Ebenezer appena spirato).

E poi c'è Johnny Depp inghiottito dal letto, citazione a malapena dissimulata di Nightmare. Dal profondo della notte di Wes Craven, datato 1984, l'esordio cinematografico dell'attore, quando il suo Glen veniva risucchiato dal materasso per gentile concessione di Freddy Krueger. Quarantadue anni dopo, il letto torna a reclamarlo. Tuttavia la vera cifra del film sta nella macchina da presa. L'opera si apre con una panoramica dall'alto verso il basso e si chiude con una panoramica dal basso verso l'alto. Una metafora limpidissima, al netto del buio che avvolge ogni fotogramma: prima la discesa agli inferi, poi la risalita. Ovvero, per dirla con Dante, «e quindi uscimmo a riveder le stelle». Sicché, tra spettri e vapori di nebbia, lo spirito del Canto di Dickens è vivo e lotta insieme a noi.