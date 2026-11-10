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Il regista Ti West ha scelto uno stile monocromo e informale per la première del film che ha già presentato in anteprima negli Stati Uniti, a New York, ad inizio novembre. Ebenezer ha avuto anche uno spazio al CinemaCon 2026 di Las Vegas dove è stato presentato tra i film più importanti e attesi della stagione. Per il regista questo è il primo film legato al tema natalizio.

CinemaCon 2026, i 16 film più attesi della stagione, da Dune 3 ad Avengers: Doomsday