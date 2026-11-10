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Ebenezer, le foto di Johnny Depp e il cast del film natalizio alla première a Londra. FOTO

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A pochi giorni dal debutto nelle sale del Regno Unito e in quelle italiane, dove arriverà col titolo "Scrooge e gli spiriti del Natale", Johnny Depp e gli interpreti del nuovo adattamento del "Canto di Natale" hanno presenziato alla première globale del film a Londra in una Leicester Square addobbata a festa con abeti e tanta neve. L'appuntamento col lungometraggio per l'Italia è fissato per giovedì 12 novembre

A cura di Vittoria Romagnuolo

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