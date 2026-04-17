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CinemaCon 2026, i 16 film più attesi della stagione, da Dune 3 ad Avengers: Doomsday

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Hollywood si è spostata a Las vegas per la kermesse dedicata alle anteprime dei titoli più attesi di questa stagione e delle prossime. Parata di star e grandi autori al Caesars Palace: da Tom Cruise a Dwayne Johnson, Christopher Nolan e Steven Spielberg. Quattro giorni imperdibili per gli appassionati di cinema e gli addetti ai lavori, tra trailer, immagini inedite e novità. Ecco chi c'era e cosa è stato presentato

A cura di Vittoria Romagnuolo

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CinemaCon 2026, le anteprime dei 16 film più attesi della stagione

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