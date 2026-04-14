Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, prime immagini al CinemaCon

Il nuovo e atteso capitolo animato è stato presentato dai realizzatori a Las Vegas nell'ambito delle novità in arrivo da Sony Pictures. Mostrato al pubblico un primo trailer e immagini condivise poi anche via social

Le incredibili avventure di Miles Morales proseguono sul grande schermo ma occorrerà aspettare l'estate 2027 per godersi il terzo capitolo della saga con lo Spider-Man animato nel Multiverso.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse arriverà nelle sale statunitensi dal 18 giugno 2027, la data è stata confermata alla presentazione del lungometraggio al CinemaCon, in corso a Las Vegas fino al 16 aprile.

Sony Pictures ha aperto la grande kermesse dedicata ad anteprime, trailer e materiale inedito del Nevada con i suoi prodotti di punta della stagione in corso e della prossima. Non poteva mancare uno spazio dedicato al sequel di Spider-Man: Across the Spider-Verse, atteso da tempo.

Il pubblico dell'evento ha potuto apprezzare le immagini del primo trailer. Alcune foto chiave sono invece comparse sui canali social ufficiali della compagnia e già hanno fatto il pieno di commenti dei fan.

Le nuove sfide di Miles Morales Manca più di un anno al debutto nei cinema statunitensi di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ma è tempo per i realizzatori di scoprire le carte ed anticipare dettagli sulla nuova trama.

In questo capitolo cinematografico della saga animata che conclude una trilogia avviata nel 2018 con Spider-Man - Un nuovo universo (2018), siamo ancora alle prese con Multiverso e Miles Morales deve confrontarsi con le sue varianti e molti nemici.

Il nuovo film ripartirà da dove si era concluso Across the Spider-Verse. Miles è intrappolato in un’altra dimensione con versioni alternative di se stesso e di suo zio Aaron.

Inutile dire che le parti più elettrizzanti sono quelle degli scontri con le versioni alternative più pericolose e cattive del protagonista. Nell'anteprima di Las Vegas anche lo scontro con Prowler.

In gioco c'è il destino della sua famiglia e l'esito dipenderà dal sostegno di alleati, varianti comparse anche nei film precedenti, da Spider-Ham a Spider-Man Noir, Spider-Gwen, Peter B. Parker e Spider-Punk. Approfondimento Spider-Man: Across the Spider-Verse, 14enne anima una delle scene

Il capitolo più emozionante della trilogia Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, atteso inizialmente per la stagione 2024, ha subito molti ritardi e slittamenti della produzione, legati agli scioperi di Hollywood ma anche alla necessità di realizzare un prodotto creativamente superiore ai precedenti, in grado di chiudere la trilogia in gran stile.

Diretto da Bob Persichetti e Justin K. Thompson e sceneggiato da un team che include anche Christopher Miller (uno dei due registi di Project Hail Mary, già uno dei successi più grandi della stagione in corso), è stato presentato come un capitolo spettacolare ed emozionante, parole che hanno alimentato la curisità dei fan.

I resoconti di chi ha assistito all'anteprima di Las Vegas confermano che la pellicola offrirà una versione esteticamente imperdibile del Multiverso, più caotica e vibrante.

Nel cast vocale originale torna Shameik Moore come voce di Miles. Tra i doppiatori dei personaggi principali tornano Hailee Steinfeld come Gwen Stacy, Greta Lee come Lyla, Jason Schwartzman come Macchia. Poi: Karan Soni, Daniel Kaluuya, Nicolas Cage e Jake Johnson.

