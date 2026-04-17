Christopher Nolan non minimizza gli sforzi della realizzazione di Odissea, il suo tredicesimo lungometraggio, pronto per il grande schermo. L'autore premio Oscar ha definito l'opera " Un incubo assoluto da filmare nel miglior modo possibile ". Mai come per questa produzione, infatti, le sfide non sono solo legate alla scelta di diverse location - dalla Scozia , al Mediterraneo , all'Islanda - ma anche alla decisione di girare il lungometraggio interamente con telecamere IMAX . Il nuovo adattamento de l'Odissea è un'opera monumentale, a partire dal cast. Il regista ha detto ironicamente: "Sarà più veloce dire chi non c’è nel film . Li avrei portati tutti qui ma il peso massiccio di così tanti talenti straordinari avrebbe fatto crollare il palco”. Ad ogni modo, a Las Vegas c'era solo lui per la presentazione del film nell'ambito dello spazio dedicato alle produzioni più attese di Universal e l'incontro è stato l'occasione per lodare pubblicamente l'impegno della troupe e del cast, a partire dal protagonista del film, Matt Damon , il cui lavoro è stato definito "incredibile" .

Le scene inedite rivelano il ruolo di Charlize Theron

Matt Damon è al centro di una delle scene inedite proiettate per il pubblico di Las Vegas.

Il footage rivela anche il ruolo di Charlize Theron che nel nuovo adattamento sarà Calipso e non Circe, come era stato ipotizzato.

I due sono protagonisti della scena del risveglio di Odisseo, condito da molti interrogativi.

Damon dice: "Da quanto tempo sono qui, Calipso? Non ricordo nulla prima della guerra. Avevo una moglie, dei figli, forse un figlio maschio?".

Un altro filmato mostra l'attacco a Troia con i greci nascosti nel ventre del cavallo.

Una terza clip anticipa le fattezze del Ciclope e accenna alle sirene e a Circe.

Christopher Nolan ha descritto con passione le molte ragioni che l'hanno spinto a lavorare su un soggetto così complesso.

L'Odissea, ha detto "è la storia per eccellenza". L'autore ha aggiunto: "È una storia che affascina l'uomo da 3.000 anni".

La parte tecnica è ciò che entusiasma di più Nolan che con questa produzione ha portato a termine un sogno che coltivava da lungo tempo: quello di realizzare per intero un film in IMAX - con Oppenheimer ci era risucito solo per alcune sequenze.

Inutile dire che l'intervento del cineasta era uno dei più attesi del CinemaCon che ha ospitato nei giorni scorsi il meglio di Hollywood.

Christopher Nolan ha scherzato sull'emozione di salire a parlare sullo stesso palco da cui era da poco sceso Steven Spielberg. Anche l'americano ha un grande film in uscita con Universal, Disclosure Day.