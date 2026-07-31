L'attore britannico Tom Chadbon è morto a 80 anni dopo una breve malattia. In quasi mezzo secolo di carriera è diventato uno dei volti più noti della tv britannica, dall'universo di "Doctor Who" al finale della settima stagione del "Trono di Spade", passando per un piccolo ruolo in "Casino Royale"
È morto a 80 anni l'attore britannico Tom Chadbon, tra i volti più riconoscibili della televisione d'oltremanica per le sue interpretazioni in "Doctor Who" e ne "Il Trono di Spade". La scomparsa, avvenuta dopo una breve malattia, è stata confermata da Fantom Events, la società di eventi ed editoria con cui aveva lavorato negli ultimi anni. A dare notizia del decesso è stata anche la Bbc.
Da Luton a mezzo secolo di carriera
Nato a Luton il 27 febbraio 1946, Chadbon ha costruito una carriera durata quasi cinquant'anni, imponendosi come uno dei protagonisti più familiari dei piccoli schermi britannici grazie a una lunga serie di apparizioni in produzioni di successo.
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Il ruolo in "Doctor Who" e l'episodio record
Tra le sue interpretazioni più celebri c'è quella dell'investigatore privato Duggan in "City of Death", episodio del 1979 di "Doctor Who" al fianco del Quarto Dottore, Tom Baker. La puntata, alla cui scrittura collaborò anche Douglas Adams, autore di "Guida galattica per gli autostoppisti", resta a oggi la più vista nella storia della serie, con oltre 16 milioni di spettatori. Chadbon tornò poi nel franchise nel 1986, vestendo i panni di Merdeen nel serial "The Mysterious Planet", accanto al Sesto Dottore Colin Baker.
Le serie tv e il cinema
Nel corso degli anni prese parte a numerose produzioni britanniche, da "Peep Show" a "The Bill", passando per "L'ispettore Barnaby", "Where the Heart Is" e "Casualty", dove tra il 2008 e il 2011 interpretò Henry Williams, primario del reparto di terapia intensiva. Sul grande schermo comparve in alcuni film, tra cui il thriller horror "La bestia deve morire" (1974) al fianco di Peter Cushing e Calvin Lockhart, e con un piccolo ruolo in "Casino Royale" (2006), primo capitolo della saga di James Bond con Daniel Craig nei panni dell'agente 007. Nel 1997 fu tra gli interpreti dell'adattamento televisivo di "Rebecca" firmato Itv, insieme a Charles Dance, Diana Rigg ed Emilia Fox.
L'ultima apparizione ne "Il Trono di Spade"
La sua ultima interpretazione per la tv risale al 2017, nel finale della settima stagione de "Il Trono di Spade", dove vestì i panni dell'Alto Septon Maynard.