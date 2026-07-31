L'attore britannico Tom Chadbon è morto a 80 anni dopo una breve malattia. In quasi mezzo secolo di carriera è diventato uno dei volti più noti della tv britannica, dall'universo di "Doctor Who" al finale della settima stagione del "Trono di Spade", passando per un piccolo ruolo in "Casino Royale"

È morto a 80 anni l'attore britannico Tom Chadbon, tra i volti più riconoscibili della televisione d'oltremanica per le sue interpretazioni in "Doctor Who" e ne "Il Trono di Spade". La scomparsa, avvenuta dopo una breve malattia, è stata confermata da Fantom Events, la società di eventi ed editoria con cui aveva lavorato negli ultimi anni. A dare notizia del decesso è stata anche la Bbc.