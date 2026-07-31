Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morto Tom Chadbon, l'attore del Trono di Spade e Casino Royale aveva 80 anni

Spettacolo

L'attore britannico Tom Chadbon è morto a 80 anni dopo una breve malattia. In quasi mezzo secolo di carriera è diventato uno dei volti più noti della tv britannica, dall'universo di "Doctor Who" al finale della settima stagione del "Trono di Spade", passando per un piccolo ruolo in "Casino Royale"

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

È morto a 80 anni l'attore britannico Tom Chadbon, tra i volti più riconoscibili della televisione d'oltremanica per le sue interpretazioni in "Doctor Who" e ne "Il Trono di Spade". La scomparsa, avvenuta dopo una breve malattia, è stata confermata da Fantom Events, la società di eventi ed editoria con cui aveva lavorato negli ultimi anni. A dare notizia del decesso è stata anche la Bbc.

 

Da Luton a mezzo secolo di carriera

Nato a Luton il 27 febbraio 1946, Chadbon ha costruito una carriera durata quasi cinquant'anni, imponendosi come uno dei protagonisti più familiari dei piccoli schermi britannici grazie a una lunga serie di apparizioni in produzioni di successo.

Leggi anche

Mike Preston, addio all'attore di Mad Max 2: aveva 93 anni

Il ruolo in "Doctor Who" e l'episodio record

Tra le sue interpretazioni più celebri c'è quella dell'investigatore privato Duggan in "City of Death", episodio del 1979 di "Doctor Who" al fianco del Quarto Dottore, Tom Baker. La puntata, alla cui scrittura collaborò anche Douglas Adams, autore di "Guida galattica per gli autostoppisti", resta a oggi la più vista nella storia della serie, con oltre 16 milioni di spettatori. Chadbon tornò poi nel franchise nel 1986, vestendo i panni di Merdeen nel serial "The Mysterious Planet", accanto al Sesto Dottore Colin Baker.

Le serie tv e il cinema

Nel corso degli anni prese parte a numerose produzioni britanniche, da "Peep Show" a "The Bill", passando per "L'ispettore Barnaby", "Where the Heart Is" e "Casualty", dove tra il 2008 e il 2011 interpretò Henry Williams, primario del reparto di terapia intensiva. Sul grande schermo comparve in alcuni film, tra cui il thriller horror "La bestia deve morire" (1974) al fianco di Peter Cushing e Calvin Lockhart, e con un piccolo ruolo in "Casino Royale" (2006), primo capitolo della saga di James Bond con Daniel Craig nei panni dell'agente 007. Nel 1997 fu tra gli interpreti dell'adattamento televisivo di "Rebecca" firmato Itv, insieme a Charles Dance, Diana Rigg ed Emilia Fox.

L'ultima apparizione ne "Il Trono di Spade"

La sua ultima interpretazione per la tv risale al 2017, nel finale della settima stagione de "Il Trono di Spade", dove vestì i panni dell'Alto Septon Maynard.

Spettacolo: Ultime notizie

Le si rompono le acque al concerto dei The Kolors, Stash si ferma

Spettacolo

L'episodio è successo a Livorno. Lo stesso cantante ha raccontato la vicenda e ha annunciato la...

Blanco, la possibile scaletta del concerto a Gallipoli

Musica

Domenica 2 agosto il cantautore si esibirà al Parco Gondar nell'ambito dell'Oversound Music...

Giorgio Armani, annunciata la serie tv diretta da Ferzan Özpetek

Serie TV

La serie biopic è prodotta da Lux Vide, in associazione con Faros Film. Il regista firmerà anche...

Coyote vs Acme, il comunicato Lucky Red con Bugs Bunny presidente

Cinema

C’è un istante, nei cartoni di Chuck Jones, in cui la gravità è un’opinione. Lucky Red lo ha...

Emma, la possibile scaletta del concerto a Pescara

Musica

Dopo lo spettacolo a Pescara, martedì 5 agosto la cantautrice sarà in concerto a Follonica....

Spettacolo: Per te