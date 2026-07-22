Mike Preston, addio all'attore di Mad Max 2: aveva 93 anni

Mike Preston, noto per il ruolo di Pappagallo in Mad Max 2, è morto in Florida a 93 anni. La notizia è stata confermata dalla moglie Josie. Nato Jack Davis, aveva cominciato come cantante con tre successi nella Top 40 britannica, prima di trasferirsi in Australia e affermarsi in televisione con Homicide. Nel cinema recitò in Fino allo spasimo e Tempesta metallica; negli Stati Uniti apparve in A passo di fuga, Ellen, Alien Nation, Highlander e Law & Order. Il suo ultimo credito fu il videogioco The Getaway del 2002

Mike Preston, l’attore che interpretò Pappagallo in Mad Max 2, è morto l’8 giugno in Florida all’età di 93 anni. La notizia è stata confermata a Variety dalla moglie Josie Preston e resa pubblica il 21 luglio. Nato con il nome di Jack Davis, lascia la moglie e due figlie.

Prima di diventare uno dei volti più memorabili della terra desolata di George Miller, Mike Preston aveva già attraversato almeno due vite: cantante da classifica nella Gran Bretagna del dopoguerra e intrattenitore televisivo in Australia. Poi arrivarono il deserto, la benzina divenuta più preziosa dell’oro e una comunità assediata che continuava ostinatamente a credere nel futuro.

Pappagallo, l’utopia nel deserto di Mad Max 2

Per il pubblico internazionale Mike Preston resta soprattutto Pappagallo, il capo della comunità di coloni in Mad Max 2, secondo capitolo della saga interpretata da Mel Gibson e distribuito in Italia con il titolo Interceptor - Il guerriero della strada.

Il personaggio guida il gruppo asserragliato all’interno di una raffineria e assediato dai predoni motorizzati di Lord Humungus. Pappagallo non è soltanto il comandante che organizza la difesa: rappresenta l’idea che, persino dopo il collasso della civiltà, gli esseri umani possano ancora costruire qualcosa invece di limitarsi a sopravvivere.

Tra carcasse d’automobili, cuoio, polvere e motori truccati, Preston porta nel film una presenza severa e sorprendentemente paterna. Il suo Pappagallo è l’opposto speculare di Max Rockatansky: Max vuole soltanto carburante e una via di fuga; lui continua a credere nella forza del gruppo, nella possibilità di raggiungere un luogo migliore e ricominciare.

George Miller gli affida così una delle poche figure capaci di conservare un lessico morale dentro un universo che sembra aver dimenticato persino la grammatica. Non possiede superpoteri, non è invulnerabile e non ha una profezia dalla propria parte. Ha soltanto un piano e la testardaggine necessaria per portarlo avanti. In quel mondo basta e avanza per sembrare un eroe.

Dalle classifiche britanniche alla televisione australiana

Prima del cinema postapocalittico vennero il microfono e le canzoni. Nato Jack Davis, Preston si affermò come cantante nel Regno Unito tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, conquistando tre piazzamenti nella Top 40 britannica.

Mr Blue raggiunse il dodicesimo posto nel 1959, I’d Do Anything arrivò al numero 23 nel 1960 e Marry Me toccò la quattordicesima posizione nel 1961. Complessivamente, i suoi brani trascorsero 23 settimane nella Top 40.

Era un crooner in un’epoca in cui il rock stava per rovesciare i tavoli, cambiare le pettinature e rendere improvvisamente antiquato tutto ciò che era stato inciso la settimana precedente. Preston scelse allora una soluzione più radicale del semplice cambio di repertorio: cambiò continente.

Trasferitosi in Australia, lavorò come cantante e intrattenitore nei locali notturni, per poi conquistare il pubblico televisivo conducendo In Melbourne Tonight. Dal palco alla macchina da presa il passo fu meno breve di quanto si racconti nelle biografie, ma Preston lo attraversò con l’eleganza di chi aveva già imparato a entrare in scena aspettando la nota giusta.