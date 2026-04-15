Dune 3, proiettati in anteprima al CinemaCon i primi 7 minuti

Il footage ha mostrato una battaglia d'apertura mozzafiato e ha anticipato un capitolo conclusivo più cupo, intenso e adrenalinico rispetto ai due precedenti

Al CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha chiuso in grande stile la sua presentazione portando sul palco Denis Villeneuve, Timothée Chalamet, Zendaya e Jason Momoa per svelare i primi sette minuti di Dune 3. Il footage ha mostrato una battaglia d'apertura mozzafiato, anticopando un capitolo conclusivo più cupo, intenso e adrenalinico rispetto ai due precedenti. Il film, adattamento del romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026.

Cosa mostrano i primi sette minuti

La sequenza d'apertura comincia con navi Fremen che procedono tra la nebbia grigia, precipitando su un pianeta avvolto dalla pioggia. I soldati a bordo, ancora sospesi nell'attesa, mormorano tra loro ciò che sembra una preghiera collettiva prima del combattimento. È Stilgar, il personaggio interpretato da Javier Bardem, a guidare le truppe verso un nemico che sembra impossibile da sconfiggere: le scene di battaglia sono dense di esplosioni, raffiche di fuoco e combattimenti senza respiro.

Dopo questo prologo mozzafiato, il footage mostrato al CinemaCon si è allargato ad anticipare ulteriori momenti del film. In uno di questi, il personaggio di Jason Momoa dice apertamente a Paul Atreides di essere andato "ben oltre ogni redenzione", dopo essere diventato un distruttore di mondi.

Il tono è quello di un racconto di potere che si trasforma in trappola: Villeneuve ha descritto il terzo capitolo come una storia di redenzione il cui cuore pulsante rimane la storia d'amore - ormai spezzata - tra Paul e Chani.