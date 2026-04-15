Dune 3, proiettati in anteprima al CinemaCon i primi 7 minuti

Il footage ha mostrato una battaglia d'apertura mozzafiato e ha anticipato un capitolo conclusivo più cupo, intenso e adrenalinico rispetto ai due precedenti
Al CinemaCon di Las Vegas, Warner Bros. ha chiuso in grande stile la sua presentazione portando sul palco Denis Villeneuve, Timothée Chalamet, Zendaya e Jason Momoa per svelare i primi sette minuti di Dune 3. Il footage ha mostrato una battaglia d'apertura mozzafiato, anticopando un capitolo conclusivo più cupo, intenso e adrenalinico rispetto ai due precedenti. Il film, adattamento del romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026.
Cosa mostrano i primi sette minuti
La sequenza d'apertura comincia con navi Fremen che procedono tra la nebbia grigia, precipitando su un pianeta avvolto dalla pioggia. I soldati a bordo, ancora sospesi nell'attesa, mormorano tra loro ciò che sembra una preghiera collettiva prima del combattimento. È Stilgar, il personaggio interpretato da Javier Bardem, a guidare le truppe verso un nemico che sembra impossibile da sconfiggere: le scene di battaglia sono dense di esplosioni, raffiche di fuoco e combattimenti senza respiro.
Dopo questo prologo mozzafiato, il footage mostrato al CinemaCon si è allargato ad anticipare ulteriori momenti del film. In uno di questi, il personaggio di Jason Momoa dice apertamente a Paul Atreides di essere andato "ben oltre ogni redenzione", dopo essere diventato un distruttore di mondi.
Il tono è quello di un racconto di potere che si trasforma in trappola: Villeneuve ha descritto il terzo capitolo come una storia di redenzione il cui cuore pulsante rimane la storia d'amore - ormai spezzata - tra Paul e Chani.
Il film, il cast e la visione di Villeneuve
Dune 3 è ambientato diciassette anni dopo gli eventi del secondo film. La trama segue Paul Atreides ormai imperatore, intrappolato in un ciclo di violenza scatenato dalla propria guerra santa, mentre affronta minacce provenienti dalle Bene Gesserit, dai Tleilaxu e dalla sua stessa moglie, la principessa Irulan.
Villeneuve ha voluto distinguere i tre capitoli della saga sul piano del registro narrativo: il primo più meditativo e contemplativo, il secondo come un film di guerra, e questo terzo come un thriller (più serrato nel ritmo, più denso di azione ed emotivamente più intenso).
Il cast di Dune 3 include Chalamet, Zendaya, Robert Pattinson, Javier Bardem, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Rebecca Ferguson e Momoa, con quest'ultimo che torna in scena grazie alla tecnologia del Ghola, cioè come clone del personaggio morto nel primo film. Chalamet ha definito l'esperienza dell'intera trilogia paragonabile per scala a quella del Signore degli Anelli, aggiungendo che lavorare con Villeneuve rappresenta il riconoscimento più grande della sua carriera.
L'uscita è fissata al 18 dicembre 2026, quando si troverà a competere direttamente con Avengers: Doomsday.