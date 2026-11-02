Ebenezer, Johnny Depp e il cast del film alla première a New York. FOT

Ebenezer, Johnny Depp e il cast del film alla première a New York. FOTO
La nuova versione di Canto di Natale di Charles Dickens, diretta da Ti West e interpretata da Depp, ha riunito a New York attori, musicisti e personalità dello spettacolo. La proiezione speciale si è svolta il 1° novembre 2026 al Whitby Hotel, in vista dell'uscita cinematografica di Ebenezer, prevista in Italia il 12 novembre. Accanto ai protagonisti del film, tra gli ospiti figuravano volti noti del cinema e della televisione, dal cast di Severance al cantante dei Depeche Mode
A cura di Camilla Sernagiotto