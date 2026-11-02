Ebenezer, Johnny Depp e il cast del film alla première a New York. FOT

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New York ha ospitato la premiere di Ebenezer, la rilettura di Canto di Natale di Charles Dickens firmata da Ti West e con Johnny Depp protagonista. L'appuntamento è stato la première della pellicola e si è tenuto il 1° novembre 2026 al Whitby Hotel, riunendo numerosi volti dello spettacolo in attesa del debutto nelle sale statunitensi, fissato per il 13 novembre (in Italia esce il 12). Tra gli ospiti, oltre agli interpreti del film, anche attori televisivi e personalità della musica. Scopriamo chi erano i presenti.

Ebenezer Scrooge sui social, profilo su Venmo del personaggio impersonato da Johnny Depp