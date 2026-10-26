Ebenezer Scrooge, il personaggio di Johnny Depp approda su Venmo

Per promuovere Ebenezer, il nuovo film di Ti West con il divo di Hollywood nei panni del celebre avaro di Charles Dickens, è stato creato un profilo Venmo a nome di Ebenezer Scrooge. Gli utenti possono inviare richieste di denaro al personaggio, ma i tentativi di ricevere pagamenti sembrano non andare a buon fine. Intanto, il conto pubblico mostra transazioni a suo favore Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ebenezer Scrooge è noto per la sua avarizia, ma ora sembra aver trovato un nuovo modo per custodire il proprio denaro: un profilo su Venmo, il servizio di pagamento digitale. L'iniziativa accompagna il lancio di Ebenezer, il film diretto da Ti West con Johnny Depp protagonista, ispirato al celebre racconto Canto di Natale di Charles Dickens. A lanciare l'idea è stato l'account ufficiale della pellicola su X (in fondo a questo articolo potete vedere il messaggio che è stato postato nei giorni scorsi), invitando gli utenti a inviare richieste di denaro al personaggio e giocando proprio sulla sua proverbiale tirchieria. Il risultato è una campagna promozionale costruita attorno alla personalità dell'avaro più famoso della letteratura, con un dettaglio che sembra rendere l'esperienza ancora più coerente con il personaggio: ottenere soldi da Scrooge, almeno per ora, non sembra possibile.

Il profilo Venmo di Ebenezer Scrooge Il profilo è stato creato per promuovere il nuovo adattamento cinematografico e accompagnato da un video in cui diverse persone chiedono somme di denaro, ricevendo in cambio pagamenti irrisori. Il messaggio pubblicato su X invitava il pubblico a verificare se Scrooge fosse davvero disposto a mostrarsi generoso, con un collegamento diretto al suo account. Alcuni giornalisti di testate americane, prima tra tutti il magazine statunitense Variety, hanno provato a richiedere denaro, tuttavia hanno riferito che è comparso un messaggio di errore che segnalava l'impossibilità di completare la transazione. Non è stato possibile stabilire se il problema fosse dovuto a un eccesso di richieste, a un malfunzionamento temporaneo oppure al fatto che il profilo fosse stato concepito esclusivamente come strumento promozionale. Approfondimento Ebenezer, nuovo personaggio di Depp apre un profilo social

Scrooge riceve denaro, ma non sembra restituirlo Se i pagamenti in uscita non sembrano funzionare, il profilo pubblico di Scrooge mostra invece diverse transazioni a suo favore. Alcuni utenti hanno accompagnato i versamenti con messaggi ironici, chiedendo in cambio un po' di fortuna o immaginando di finanziare il fantasma del Natale passato perché perseguitasse i propri ex partner. Altri contributi sono stati presentati come offerte per aiutare il personaggio a ritrovare lo spirito natalizio. Non è però chiaro chi riceva effettivamente il denaro, quali somme siano state trasferite o se le transazioni siano state completate. Approfondimento Johnny Depp è Scrooge nel trailer del nuovo Canto di Natale

Johnny Depp è Scrooge nel nuovo film di Ti West Ebenezer arriverà nelle sale italiane il 12 novembre 2026, e in quelle statunitensi l'indomani. Il film è diretto da Ti West, regista noto per la trilogia horror di X, e propone una rilettura più cupa della storia di Dickens. Le immagini del trailer mostrano un protagonista perseguitato da presenze spaventose e coinvolto in situazioni inquietanti, tra cui una sepoltura da vivo. Accanto a Depp recitano Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen. La sceneggiatura è firmata da Nathaniel Halpern ed è basata su Canto di Natale. Il progetto segna inoltre il ritorno di Depp in una grande produzione hollywoodiana dopo il processo per diffamazione del 2022 contro l'ex moglie Amber Heard. La controversia legale si concluse con una sentenza che riconobbe risarcimenti a entrambe le parti, con un importo maggiore assegnato all'attore. Nel frattempo, la campagna promozionale di Ebenezer sfrutta uno degli aspetti più riconoscibili del personaggio: la riluttanza a separarsi dal proprio denaro. Resta da capire se il profilo Venmo sia destinato a diventare un'iniziativa interattiva più ampia o se rimarrà una trovata pubblicitaria costruita attorno alla proverbiale avarizia di Scrooge. Approfondimento Ebenezer, il trailer del nuovo film con Johnny Depp