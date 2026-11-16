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Johnny Depp, le trasformazioni dell'attore al cinema da Willy Wonka a Ebenezer Scrooge

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Dall'ultimo - in ordine cronologico - dei suoi personaggi, ossia il celeberrimo avaro nato dalla penna di Charles Dickens e ora al cinema grazie alla trasposizione cinematografica firmata dal regista americano Ti West, fino ai suoi cavalli di battaglia quali Edward Mani di Forbice e il Willy Wonka, Depp è l’attore camaleontico per eccellenza. In ogni film ha saputo trasformarsi in modo radicale, passando con disinvoltura dal gotico al grottesco, dal fantasy al dramma storico. Ecco le sue metamorfosi cult

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