Johnny Depp, le trasformazioni dell'attore al cinema da Willy Wonka a Ebenezer Scrooge
Dall'ultimo - in ordine cronologico - dei suoi personaggi, ossia il celeberrimo avaro nato dalla penna di Charles Dickens e ora al cinema grazie alla trasposizione cinematografica firmata dal regista americano Ti West, fino ai suoi cavalli di battaglia quali Edward Mani di Forbice e il Willy Wonka, Depp è l’attore camaleontico per eccellenza. In ogni film ha saputo trasformarsi in modo radicale, passando con disinvoltura dal gotico al grottesco, dal fantasy al dramma storico. Ecco le sue metamorfosi cult