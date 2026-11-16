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La caratterizzazione non serve soltanto a far apparire Depp più anziano: accompagna anche l’evoluzione psicologica di Scrooge. All’inizio il personaggio è chiuso, duro e quasi caricaturale nella sua ostilità verso il Natale e verso gli altri; attraverso l’incontro con gli spiriti, invece, emergono progressivamente le ferite e i ricordi che hanno contribuito a trasformarlo nell’uomo che è diventato. Depp lavora così non soltanto sull’aspetto esteriore, ma anche su voce, espressioni, gestualità e postura, dando al personaggio una dimensione più complessa.

Johnny Depp torna a Hollywood nei panni di Scrooge: il trailer del nuovo Canto di Natale