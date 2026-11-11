Scrooge e gli spiriti del Natale, cast del film con Depp aka Ebenezer

Scrooge e gli spiriti del Natale, cast del film con Johnny Depp nei panni di Ebenezer
Il divo di Hollywood Depp è il protagonista del film diretto da Ti West che rilegge in chiave contemporanea il celebre Canto di Natale di Charles Dickens, nel quale interpreta l'avaro Ebenezer Scrooge. Nel cast figurano anche Rupert Grint, Ian McKellen, Andrea Riseborough, Sam Claflin ed Ellie Bamber, insieme ad altri interpreti provenienti dal cinema e dalla televisione internazionale. L'uscita nelle sale è prevista per il 12 novembre 2026. Scopriamo chi sono gli interpreti
A cura di Camilla Sernagiotto