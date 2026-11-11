Scrooge e gli spiriti del Natale, cast del film con Depp aka Ebenezer

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Johnny Depp interpreta Ebenezer Scrooge, il protagonista della storia, un uomo avaro e solitario che durante la notte di Natale viene costretto a confrontarsi con il proprio passato, il presente e il futuro. L'attore statunitense ha costruito una carriera tra grandi produzioni e cinema d'autore, da Edward mani di forbice e Ed Wood a Sweeney Todd, passando per il successo mondiale della saga di Pirati dei Caraibi, nella quale ha interpretato il capitano Jack Sparrow.

Ebenezer, le foto di Johnny Depp e il cast del film natalizio alla première a Londra. FOTO