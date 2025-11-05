Ebenezer: A Christmas Carol, Ian McKellen nel cast del film

Non è chiaro quale ruolo l'attore avrà nel film con Johnny Depp. Il suo ingresso, tuttavia, non è l'unico ad essere stato recentemente annunciato

Ian McKellen è ufficialmente entrato nel cast di Ebenezer: A Christmas Carol, la nuova rivisitazione firmata Paramount del romanzo di Charles Dickens, con Johnny Depp nel ruolo del protagonista e Ti West alla regia, la cui uscita è prevista per il 13 novembre 2026.

Cosa sappiamo su Ebenezer: A Christmas Carol

Il romanzo di Charles Dickens è stato oggetto di numerose rivisitazioni nel corso degli anni. Solamente quest'anno, sono state annunciati due progetti: quello con protagonista Johnny Depp e il progetto della Warner Bros., con Willem Dafoe in lizza per interpretare Scrooge.

La versione con Depp sarà un'avvincente storia di fantasmi ambientata nella Londra di Dickens, e seguirà il viaggio soprannaturale di un uomo che affronta il suo passato, presente e futuro lottando per una seconda possibilità. Non è noto chi interpreterà McKellen, mentre Tramell Tillman (anche lui nuova aggiunta al cast) dovrebbe interpretare il Fantasma del Natale Presente.