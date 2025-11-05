Ebenezer: A Christmas Carol, Ian McKellen nel cast del film

Offerte Sky
Non è chiaro quale ruolo l'attore avrà nel film con Johnny Depp. Il suo ingresso, tuttavia, non è l'unico ad essere stato recentemente annunciato

Ian McKellen è ufficialmente entrato nel cast di Ebenezer: A Christmas Carol, la nuova rivisitazione firmata Paramount del romanzo di Charles Dickens, con Johnny Depp nel ruolo del protagonista e Ti West alla regia, la cui uscita è prevista per il 13 novembre 2026.

Cosa sappiamo su Ebenezer: A Christmas Carol

Il romanzo di Charles Dickens è stato oggetto di numerose rivisitazioni nel corso degli anni. Solamente quest'anno, sono state annunciati due progetti: quello con protagonista Johnny Depp e il progetto della Warner Bros., con Willem Dafoe in lizza per interpretare Scrooge.

 

La versione con Depp sarà un'avvincente storia di fantasmi ambientata nella Londra di Dickens, e seguirà il viaggio soprannaturale di un uomo che affronta il suo passato, presente e futuro lottando per una seconda possibilità. Non è noto chi interpreterà McKellen, mentre Tramell Tillman (anche lui nuova aggiunta al cast) dovrebbe interpretare il Fantasma del Natale Presente

 

Le ultime aggiunte al cast

Tramel Tillman è reduce dall'acclamata interpretazione nell'ultima stagione di Severance, serie Apple TV+ che gli è valsa un Emmy come miglior attore non protagonista. Attualmente, è impegnato nella produzione di Spider-Man: Brand New Day a fianco di Tom Holland. Non solo: di recente, ha concluso le riprese del film Amazon MGM Studios Your Mother Your Mother Your Mother e del film Netflix di Lena Dunham, Good Sex. Inoltre, ha recitato al fianco di Tom Cruise in Mission: Impossible - The Final Reckoning, presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes. Ian McKellen, dal canto suo, ha recitato in franchise di successo come X-Men e Il Signore degli Anelli. Il suo ultimo progetto cinematografico è il film Il critico - Crimini tra le righe.

 

