Sulle note di America di Gianna Nannini, il 1993 comincia per Max nel migliore dei modi: c’è Michela Rossini, e per lui sembra quasi che tutto il resto possa aspettare. Lei vive la relazione con una disinvoltura che contrasta con le paranoie del cantante, ancora incerto su come comportarsi e su cosa significhi davvero stare insieme. Ma Cecchetto non ha tempo per le incertezze sentimentali: dopo la mancata festa di Capodanno, è furioso e pretende canzoni capaci di far venire i brividi. Max e Mauro si chiudono così per due giorni nella tavernetta-studio, dove il lavoro procede tra intuizioni e piccoli attriti.

Mauro crede nel potenziale di Come mai, ma Max è in difficoltà: quella canzone è nata pensando a Silvia, mentre adesso nella sua vita c’è Michela. La svolta arriva con Sei un mito, ispirata proprio al primo appuntamento con lei, tra dettagli quotidiani e piccoli rituali, come i tappetini nuovi e il deodorante per auto Arbre Magique. Cecchetto ne è entusiasta e individua subito il brano giusto per lanciare il secondo album.

Ph. Paolo Ciriello