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Mauro Repetto, testo e significato del nuovo singolo Generazione che esce oggi

Musica
©Getty

 L’ex membro degli 883 racconta la generazione alla quale appartiene attraverso i sogni, le passioni e le emozioni di coloro che hanno vissuto quegli anni

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Il 16 ottobre 2026 è uscito il singolo Generazione di Mauro Repetto per Universal Music Italia. L’ex membro degli 883 prosegue il percorso musicale dopo i brani In riva a te, Ti amerò e Quel niente che è tutto.

IL SIGNIFICATO

Il singolo Generazione di Mauro Repetto racconta la generazione alla quale l'artista appartiene, in particolare attraverso i sogni, le passioni e le emozioni di coloro che hanno vissuto quegli anni, facendo i conti con il passato ma senza rinunciare a immaginare il futuro. Il tema si lega così alla storia dell’artista, che insieme a Max Pezzali ha fatto parte del gruppo cult dell’immaginario giovanile degli anni Novanta, gli 883. Centrale, quindi, il rapporto tra memoria e futuro.

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IL TESTO

Ecco il testo del singolo Generazione di Mauro Repetto:

 

Tutto è cominciato così
ma quante generazioni mi dai
non chiamarmi vintage
sono classico vedrai
te lo vorrei incidere
come fossi la mia prima cassetta
quando non c'era internet
solo Schumacher andava di fretta
e allora balla
fino a quando non avrai più fiato

balla, non lo sai che siamo

La generazione di quelli come noi, come noi
la storia infinita, il cielo in salita, la vita era un film
la generazione, siamo tutti noi, tutti noi
nei [?] e degli 883 vivevamo
nell'isola che non c'è
nell'isola che non c'è

Ma tu che fai il venerdì
non restavamo fuori fino alle 6
il bar come un cinema
storie assurde schiaccia play
ti vorrei avere come un poster nella stanza
a fine serata l'ultimo lento 56k
balla
fino a quando non avrai più fiato
balla, non lo sai che siamo

La generazione di quelli come noi, come noi

la storia infinita, il cielo in salita, la vita era un film
la generazione, siamo tutti noi, tutti noi
nei [?] e degli 883 vivevamo
nell'isola che non c'è
nell'isola che non c'è

Non guardarmi così
che il cuore danza come tanti anni fa
in vhs e su una bmx
non può finire come il Festivalbar
chiuso come il mio bar
siamo noi

La generazione di quelli come noi, come noi
la storia infinita, il cielo in salita, la vita era un film
la generazione, siamo tutti noi, tutti noi
nei [?] e degli 883 vivevamo
nell'isola che non c'è
nell'isola che non c'è
nell'isola che non c'è
nell'isola che non c'è

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