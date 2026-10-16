Il 16 ottobre 2026 è uscito il singolo Generazione di Mauro Repetto per Universal Music Italia. L’ex membro degli 883 prosegue il percorso musicale dopo i brani In riva a te, Ti amerò e Quel niente che è tutto.

Il singolo Generazione di Mauro Repetto racconta la generazione alla quale l'artista appartiene, in particolare attraverso i sogni, le passioni e le emozioni di coloro che hanno vissuto quegli anni, facendo i conti con il passato ma senza rinunciare a immaginare il futuro. Il tema si lega così alla storia dell’artista, che insieme a Max Pezzali ha fatto parte del gruppo cult dell’immaginario giovanile degli anni Novanta, gli 883. Centrale, quindi, il rapporto tra memoria e futuro.

IL TESTO

Ecco il testo del singolo Generazione di Mauro Repetto:

Tutto è cominciato così

ma quante generazioni mi dai

non chiamarmi vintage

sono classico vedrai

te lo vorrei incidere

come fossi la mia prima cassetta

quando non c'era internet

solo Schumacher andava di fretta

e allora balla

fino a quando non avrai più fiato

balla, non lo sai che siamo



La generazione di quelli come noi, come noi

la storia infinita, il cielo in salita, la vita era un film

la generazione, siamo tutti noi, tutti noi

nei [?] e degli 883 vivevamo

nell'isola che non c'è

nell'isola che non c'è



Ma tu che fai il venerdì

non restavamo fuori fino alle 6

il bar come un cinema

storie assurde schiaccia play

ti vorrei avere come un poster nella stanza

a fine serata l'ultimo lento 56k

balla

fino a quando non avrai più fiato

balla, non lo sai che siamo



La generazione di quelli come noi, come noi

la storia infinita, il cielo in salita, la vita era un film

la generazione, siamo tutti noi, tutti noi

nei [?] e degli 883 vivevamo

nell'isola che non c'è

nell'isola che non c'è



Non guardarmi così

che il cuore danza come tanti anni fa

in vhs e su una bmx

non può finire come il Festivalbar

chiuso come il mio bar

siamo noi



La generazione di quelli come noi, come noi

la storia infinita, il cielo in salita, la vita era un film

la generazione, siamo tutti noi, tutti noi

nei [?] e degli 883 vivevamo

nell'isola che non c'è

nell'isola che non c'è

nell'isola che non c'è

nell'isola che non c'è