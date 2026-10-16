L’ex membro degli 883 racconta la generazione alla quale appartiene attraverso i sogni, le passioni e le emozioni di coloro che hanno vissuto quegli anni
Il 16 ottobre 2026 è uscito il singolo Generazione di Mauro Repetto per Universal Music Italia. L’ex membro degli 883 prosegue il percorso musicale dopo i brani In riva a te, Ti amerò e Quel niente che è tutto.
IL SIGNIFICATO
Il singolo Generazione di Mauro Repetto racconta la generazione alla quale l'artista appartiene, in particolare attraverso i sogni, le passioni e le emozioni di coloro che hanno vissuto quegli anni, facendo i conti con il passato ma senza rinunciare a immaginare il futuro. Il tema si lega così alla storia dell’artista, che insieme a Max Pezzali ha fatto parte del gruppo cult dell’immaginario giovanile degli anni Novanta, gli 883. Centrale, quindi, il rapporto tra memoria e futuro.
Approfondimento
Nord Sud Ovest Est, stasera il terzo episodio della serie tv sugli 883
IL TESTO
Ecco il testo del singolo Generazione di Mauro Repetto:
Tutto è cominciato così
ma quante generazioni mi dai
non chiamarmi vintage
sono classico vedrai
te lo vorrei incidere
come fossi la mia prima cassetta
quando non c'era internet
solo Schumacher andava di fretta
e allora balla
fino a quando non avrai più fiato
balla, non lo sai che siamo
La generazione di quelli come noi, come noi
la storia infinita, il cielo in salita, la vita era un film
la generazione, siamo tutti noi, tutti noi
nei [?] e degli 883 vivevamo
nell'isola che non c'è
nell'isola che non c'è
Ma tu che fai il venerdì
non restavamo fuori fino alle 6
il bar come un cinema
storie assurde schiaccia play
ti vorrei avere come un poster nella stanza
a fine serata l'ultimo lento 56k
balla
fino a quando non avrai più fiato
balla, non lo sai che siamo
La generazione di quelli come noi, come noi
la storia infinita, il cielo in salita, la vita era un film
la generazione, siamo tutti noi, tutti noi
nei [?] e degli 883 vivevamo
nell'isola che non c'è
nell'isola che non c'è
Non guardarmi così
che il cuore danza come tanti anni fa
in vhs e su una bmx
non può finire come il Festivalbar
chiuso come il mio bar
siamo noi
La generazione di quelli come noi, come noi
la storia infinita, il cielo in salita, la vita era un film
la generazione, siamo tutti noi, tutti noi
nei [?] e degli 883 vivevamo
nell'isola che non c'è
nell'isola che non c'è
nell'isola che non c'è
nell'isola che non c'è
Approfondimento
Nord Sud Ovest Est, il cast della serie tv sugli 883. FOTO
ELECTION DAY 2067, LA DATA DI USCITA DEL PRIMO ROMANZO
Il 6 novembre 2026 Mauro Repetto debutterà anche come scrittore con il suo primo romanzo, il thriller cyberpunk Election Day 2067 (Acheron Books), che inaugurerà la collana di edizioni cartonate Armilla. Ambientato nel 2067 a Roma, trasformata in un lunapark globale dove la realtà e le simulazioni create dall’intelligenza artificiale si confondono. Negli anni futuri la politica non coinvolge più una competizione tra partiti, ma tra Icone costruite sui volti di personaggi storici come Cleopatra, Giulio Cesare e Tutankhamon, che occupano i palazzi della città per conquistare l’attenzione degli elettori. In un mondo ormai dominato da multinazionali e super-autocrazie, dove anche le emozioni e le identità sono scaricabili come prodotti digitali, la protagonista affronta una guerra segreta immersa nel rapporto tra potere politico, intelligenza artificiale e perdita dell’identità.
Approfondimento
Hilo, figlio di Max Pezzali, ha festeggiato i 18 anni con Gli Anni
Ph. Jule Hering
Nord Sud Ovest Est, l'abbraccio di Max e Mauro alla première di Sky
Un incontro speciale tra i protagonisti della storia vera e i loro alter ego sullo schermo. La foto è stata scattata alla premiére Sky a pochi giorni dal debutto della seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre Sky e in streaming solo su NOW, la serie torna nel 1993, l’anno dell’esplosione del successo, del secondo album e delle nuove sfide per Max e Mauro