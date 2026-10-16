Nord Sud Ovest Est, stasera il terzo episodio della serie tv sugli 883

Che cosa significa essere maturi quando si hanno vent’anni e un successo da confermare? Appuntamento il 16 ottobre, con il terzo episodio di "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883", la serie ideata e diretta da Sydney Sibilia. Max e Mauro dovranno dimostrare di essere all’altezza delle aspettative di Cecchetto e trovare la canzone capace di far venire la pelle d’oca

Per arrivare in cima alle classifiche ci vuole il pezzo della maturità, ma cosa vuol dire essere maturi? E se il pezzo che fa venire i brividi Max e Mauro ce l’avessero già? Venerdì 16 ottobre, arriva il terzo episodio, diretto da Alessio Lauria, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la serie Sky Original di Sydney Sibilia sui giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto (interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) all’apice del loro successo, alle prese con la stesura del secondo e ultimo disco degli 883.

Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro saranno il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) torna per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivata al culmine di un successo travolgente.