Nord Sud Ovest Est, stasera il terzo episodio della serie tv sugli 883

Che cosa significa essere maturi quando si hanno vent’anni e un successo da confermare? Appuntamento il 16 ottobre, con il terzo episodio di "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883", la serie ideata e diretta da Sydney Sibilia. Max e Mauro dovranno dimostrare di essere all’altezza delle aspettative di Cecchetto e trovare la canzone capace di far venire la pelle d’oca
Per arrivare in cima alle classifiche ci vuole il pezzo della maturità, ma cosa vuol dire essere maturi? E se il pezzo che fa venire i brividi Max e Mauro ce l’avessero già? Venerdì 16 ottobre, arriva il terzo episodio, diretto da Alessio Lauria, di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE), la serie Sky Original di Sydney Sibilia sui giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto (interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) all’apice del loro successo, alle prese con la stesura del secondo e ultimo disco degli 883.
Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro saranno il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) torna per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivata al culmine di un successo travolgente.
SINOSSI DEL TERZO EPISODIO
Che cosa vuol dire essere maturi? Cecchetto lancia la bomba chiedendo un pezzo maturo che faccia arrivare gli 883 in cima alla classifica dei dischi più venduti e organizza una festa di Capodanno mitica: ma i nostri, arruolati per l’occasione anche Cisco e Nemorino, arriveranno mai? Intanto, Mauro deve affrontare la consapevolezza che il pezzo che fa venire i brividi, loro ce l’hanno già.
Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia.
Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).
NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Venerdì 16 ottobre il terzo episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
Approfondimento
Nord Sud Ovest Est: 883 crescono e sogno fa paura. Recensione ep. 1-2
Ph. Paolo Ciriello
Nord Sud Ovest Est, il cast della serie tv sugli 883. FOTO
Il conto alla roverscia è iniziato. Da domani, venerdì 9 ottobre, arriva su Sky e in streaming solo su NOW 'Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883' la serie firmata da Sydney Sibilia. Tra musica, nuovi amori, viaggi e America, Max Pezzali e Mauro Repetto si trovano alle prese con un successo sempre più travolgente e con una crescita personale che mette alla prova il loro legame. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa seconda stagione