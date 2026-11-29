Hajek aveva ideato insieme allo sceneggiatore austriaco Peter Moser la serie che aveva come protagonista il più famoso pastore tedesco degli ultimi 30 anni di televisione. La serie ambientata a Vienna ha debuttato nel 1994, varcando presto i confini nazionali e affermandosi come grande successo in tutta Europa, generando sequel e spin-off in diversi Paesi. Racconta di una squadra omicidi e del suo cane, Rex, un pastore tedesco abilissimo nello scovare indizi e fondamentale per risolvere i casi che i suoi colleghi umani si ritrovano ad affrontare. Hajek ha firmato 118 episodi fino al 2004.

Gli inizi da giornalista, poi la tv

Hajek era nato a Vienna il 19 luglio 1941, aveva iniziato a lavorare come giornalista collaborando con il quotidiano austriaco Kurier e con il settimanale tedesco Der Spiegel, per poi debuttare da regista in tv con un ritratto del cantautore André Heller. Nel 1967 aveva fondato con Helmuth Dimko la casa di produzione Mungo Film, con la quale aveva prodotto per Zdf e Orf la serie televisiva Apropos Film, premiata con una Goldene Kamera. Con il programma televisivo della Orf Wünsch dir was, al quale aveva lavorato da autore, aveva invece ottenuto il premio Bambi. Nel 1982 è arrivato il primo lungometraggio, Sei zärtlich, Pinguin, commedia interpretata da Marie Colbin. Poi era tornato al ritratto di un artista con Helnwein, sul fotografo Gottfried Helnwein, ricevendo il Grimme-Preis e l'Eduard-Rhein-Preis. Tra il 1986 e il 1987 era stato coautore, regista e produttore della serie Mozart und Meisel. A quegli anni risale l’inizio della collaborazione con Peter Moser, col quale tra il 1988 e il 1992 scrisse e diresse la serie in dodici episodi Wenn das die Nachbarn wüssten. Alla chiusura di quel progetto, i due avevano poi iniziato a dedicarsi a quello che sarebbe diventato il loro lavoro più popolare, Il commissario Rex. Nel 2000 Peter Hajek aveva ricevuto la Croce d'Onore d'argento per i meriti nei confronti della città di Vienna, riconoscimento per il suo contributo alla cultura e alla produzione audiovisiva austriaca.