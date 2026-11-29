La cantante si sfoga sui social: "Ho il video e la foto precisa esatta del ladro. La clinica è piena di telecamere. Ti si è visto il volto, la polizia ha tutto"
Elettra Lamborghini ha subito un tentativo di furto nella sua clinica di medicina estetica a Milano. A raccontarlo è stata la stessa cantante attraverso i suoi social, con delle Instagram Stories in cui ha spiegato l’accaduto. Stamattina sono entrati nella mia clinica a Milano”, ha scritto Lamborghini che ha condiviso anche un fermo immagine dei video delle telecamere di sorveglianza che sono già stati consegnati alla polizia e che dovrebbero portare all’identificazione della persona che ha provato a introdursi nella clinica. "Ho il video e la foto precisa esatta del ladro. La clinica è piena di telecamere. Avevi la telecamera puntata in faccia", ha scritto Lamborghini. "Ti si è visto il volto, la polizia ha tutto".
Lo sfogo di Lamborghini
Lamborghini ha poi affidato sempre al suo profilo Instagram un lungo sfogo: “Milano non è più una città sicura! E mi dispiace davvero tanto perché quello che stanno facendo è chiaramente non sufficiente per renderla sicura!”. La cantante si è poi lamentata di quelle che ha definito “leggi folli sulla privacy che non tutelano affatto chi è vittima…”. Poi ha aggiunto, rivolta ai ladri: “Con allarme fumogeno, telecamere e allarme, il tempo è breve ed inoltre ormai tutti pagano in carta, perciò mi chiedo davvero cosa pensavano di trovare…”. Lamborghini ha quindi consigliato ai follower di non lasciare nulla di valore dentro negozi e abitazioni: “Non ci si può fidare più – ha scritto – riponete tutto nelle cassette di sicurezza in banca”.