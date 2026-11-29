Elettra Lamborghini ha subito un tentativo di furto nella sua clinica di medicina estetica a Milano. A raccontarlo è stata la stessa cantante attraverso i suoi social, con delle Instagram Stories in cui ha spiegato l’accaduto. Stamattina sono entrati nella mia clinica a Milano”, ha scritto Lamborghini che ha condiviso anche un fermo immagine dei video delle telecamere di sorveglianza che sono già stati consegnati alla polizia e che dovrebbero portare all’identificazione della persona che ha provato a introdursi nella clinica. "Ho il video e la foto precisa esatta del ladro. La clinica è piena di telecamere. Avevi la telecamera puntata in faccia", ha scritto Lamborghini. "Ti si è visto il volto, la polizia ha tutto".