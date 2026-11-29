Cofondatore del gruppo insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli, ne portava avanti l'attività e l'eredità. Era gravemente malato da tempo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

La musica sarda è in lutto. Si è spento alle prime ore di domenica 29 novembre, all'ospedale di Sassari, Gigi Camedda, il tastierista e compositore che nel 1988 diede vita ai Tazenda insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli. La band lo saluta con un post su Facebook: "Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre".

Gli inizi e l'incontro con Parodi e Marielli Camedda, 66 anni, era ricoverato da tempo nella struttura sassarese, dove combatteva contro una grave malattia. Tastierista, compositore e voce storica del gruppo, Camedda si era avvicinato alla musica da giovanissimo, studiando pianoforte e tastiere e dedicandosi alla programmazione dei sintetizzatori. Prima dei Tazenda aveva fatto parte del Coro degli Angeli, esperienza condivisa con Parodi e Marielli.

L'esperienza con i Tazenda Nata nel 1988, la band è diventata una delle formazioni più rappresentative della musica sarda. La consacrazione nazionale è arrivata nel 1991 al Festival di Sanremo, accanto a Pierangelo Bertoli, con il brano Spunta la luna dal monte, che ha portato la lingua e le sonorità sarde davanti al grande pubblico. Dopo la prematura scomparsa di Andrea Parodi, nel 2006, Camedda è rimasto con Marielli un punto di riferimento del gruppo, contribuendo a mantenerne viva l'identità musicale e il percorso artistico.