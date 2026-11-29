Cofondatore del gruppo insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli, ne portava avanti l'attività e l'eredità. Era gravemente malato da tempo
La musica sarda è in lutto. Si è spento alle prime ore di domenica 29 novembre, all'ospedale di Sassari, Gigi Camedda, il tastierista e compositore che nel 1988 diede vita ai Tazenda insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli. La band lo saluta con un post su Facebook: "Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre".
Gli inizi e l'incontro con Parodi e Marielli
Camedda, 66 anni, era ricoverato da tempo nella struttura sassarese, dove combatteva contro una grave malattia. Tastierista, compositore e voce storica del gruppo, Camedda si era avvicinato alla musica da giovanissimo, studiando pianoforte e tastiere e dedicandosi alla programmazione dei sintetizzatori. Prima dei Tazenda aveva fatto parte del Coro degli Angeli, esperienza condivisa con Parodi e Marielli.
L'esperienza con i Tazenda
Nata nel 1988, la band è diventata una delle formazioni più rappresentative della musica sarda. La consacrazione nazionale è arrivata nel 1991 al Festival di Sanremo, accanto a Pierangelo Bertoli, con il brano Spunta la luna dal monte, che ha portato la lingua e le sonorità sarde davanti al grande pubblico. Dopo la prematura scomparsa di Andrea Parodi, nel 2006, Camedda è rimasto con Marielli un punto di riferimento del gruppo, contribuendo a mantenerne viva l'identità musicale e il percorso artistico.
Il ricordo del sindaco di Sassari
Profondamente legato alla sua città, Camedda è stato ricordato dal sindaco, Giuseppe Mascia: "Oggi ci lascia un grande artista e un grandissimo sassarese, fortemente legato alla sua città, alla sua identità e alle sue tradizioni. Tutti i sardi gli devono essere grati per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno, contribuendo con coraggio innovativo e senso artistico ad accompagnarla nella contemporaneità di sentieri sonori sino ad allora poco esplorati, come il rock e il pop - scrive il primo cittadino in una nota -. Ma Sassari gli deve essere tanto più riconoscente per aver sempre saputo incarnare e diffondere il vero spirito di una città che non rinuncia alle proprie radici e ai propri simboli, a iniziare da quel centro storico in cui Gigi viveva e nella cui rinascita credeva fortemente".