Il regista ha parlato al podcast "The Big Picture", spiegando come le sue priorità siano cambiate e tornando sulle polemiche riguardo l'uso dell'IA nella realizzazione della pellicola
Le nuove disavvenutre di Cliff Booth potrebbe essere stato l’ultimo film diretto da David Fincher. Ad affermarlo, in un’intervista rilasciata al podcast The Big Picture ripresa da Deadline, è stato lo stesso Fincher. Lo spin-off sequel di C’era una volta a Hollywood, scritto da Quentin Tarantino e con Brad Pitt nel ruolo del protagonista, è attualmente in sala e arriverà su Netflix a partire dal 23 dicembre.
"Le mie priorità sono cambiate"
“Mi preoccupo di come cambieranno le mie priorità. Anzi, le mie priorità sono già cambiate”, ha detto Fincher. “In tutta serietà, potrei davvero ritenere questo il mio ultimo film. Non perché lo abbia odiato o perché la gente non lo abbia capito, ma perché ho 64 anni”. Una mera questione di età, insomma, Fincher ha voglia di andare in pensione. “Faccio il regista da quando avevo 20 anni, ai tempi parlavo con autorevolezza e conoscenze tecniche alla gran parte dei dirigenti con cui lavoravo, era assurdo”. Oggi, superati i 60 anni, comincia a sentire la fatica nel lavorare con persone di 30, 40 anni: “Non ho più la pazienza di un tempo, le mie priorità si sono allargate, se non cambiate del tutto. Mi sento come se, dopo 100 anni di cinema, la gente dovrebbe iniziare a capire che il peggior disservizio che si sia mai fatto al cinema è provare a industrializzarne il processo. Il racconto è una cosa intima”. Fincher ha aggiunto di non voler più “lavorare più di 10 ore. Ne lavoriamo 12 al giorno, sono le 8 di sera e io ho bisogno di andare a letto”.
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Il cinema è l'IA
Il regista è tornato sulle polemiche legate all’utilizzo dell’IA per modificare il labiale e il parlato degli attori nella realizzazione di Le nuove disavvenutre di Cliff Booth, spiegando di non essere “contro l’umanità” ma aggiungendo che “fare film è intrinsecamente uno sprecone e non c’è bisogno che lo sia” e concludendo che “il nostro settore deve ripensare al modo in cui lavora”: “Non sono contro l’umanità né contro l’idea di pagare le persone per il lavoro che fanno. Per 100 anni, abbiamo avuto un riflesso condizionato per cui per ogni problema la soluzione era aumentare la forza lavoro. Beh, nel 21esimo secolo questa non può più essere la soluzione. La soluzione è adottare un approccio più snello nel proprio modo di pensare”.