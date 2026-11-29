"Le mie priorità sono cambiate"

“Mi preoccupo di come cambieranno le mie priorità. Anzi, le mie priorità sono già cambiate”, ha detto Fincher. “In tutta serietà, potrei davvero ritenere questo il mio ultimo film. Non perché lo abbia odiato o perché la gente non lo abbia capito, ma perché ho 64 anni”. Una mera questione di età, insomma, Fincher ha voglia di andare in pensione. “Faccio il regista da quando avevo 20 anni, ai tempi parlavo con autorevolezza e conoscenze tecniche alla gran parte dei dirigenti con cui lavoravo, era assurdo”. Oggi, superati i 60 anni, comincia a sentire la fatica nel lavorare con persone di 30, 40 anni: “Non ho più la pazienza di un tempo, le mie priorità si sono allargate, se non cambiate del tutto. Mi sento come se, dopo 100 anni di cinema, la gente dovrebbe iniziare a capire che il peggior disservizio che si sia mai fatto al cinema è provare a industrializzarne il processo. Il racconto è una cosa intima”. Fincher ha aggiunto di non voler più “lavorare più di 10 ore. Ne lavoriamo 12 al giorno, sono le 8 di sera e io ho bisogno di andare a letto”.