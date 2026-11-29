L'attore, in Italia per ricevere il premio Stella della Mole, ha raccontato la sua carriera in un incontro con la stampa Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Fin da quando era ragazzo e guardava recitare Al Pacino, Robert De Niro e Marlon Brando diretti da Francis Ford Coppola, Andy Garcia sognava di entrare anche lui un giorno nella famiglia Corleone e recitare nella saga de Il Padrino. L'attore nato a Cuba e naturalizzato statunitense, al Torino Film Festival per ritirare il premio Stella della Mole, si è raccontato in un incontro con la stampa ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera e la passione per il cinema.

L'arrivo a Los Angeles e la gavetta Garcia è partito da lontano, da quando, nel 1978 arrivò a Los Angeles per inseguire quello che fino a quel momento era stato semplicemente un sogno e trasformarlo nella sua vita. Anni di gavetta, pazienza, dedizione e tanta perseveranza sono stati gli ingredienti per riuscirci, arrivando a debuttare sul grande schermo cinque anni più tardi. "Sono cresciuto con l'esempio di mia madre, con la sua forza e la sua capacità di superare gli ostacoli - ha raccontato -. Credo che non ci siano limiti a quello che possiamo raggiungere, ma bisogna continuare a credere nei propri sogni. Quando smetti di crederci, diventa molto più difficile realizzarli".

L'esperienza in Gli Intoccabili Non solo Il Padrino e Coppola, nella carriera di Andy Garcia ci sono altri film capolavoro e altri registi fuoriclasse, come Brian De Palma, che lo ha diretto in Gli Intoccabili, nel quale ha recitato accanto a Sean Connery e Robert De Niro: "È stata un'esperienza straordinaria. Ero davanti a persone che avevo ammirato per tutta la vita, attori che mi avevano ispirato e che, in qualche modo, mi avevano spinto a scegliere questo mestiere".