L'attrice francese al Torino Film Festival per presentare fuori concorso The Blood Countess, nel quale interpreta la figura avvolta nella leggenda della contessa ungherese Elisabetta Báthory Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

I vampiri ci affascinano perché ci ricordano “la nostra condizione di esseri umani mortali che sono alla ricerca dell'idea dell'eternità". A dirlo è Isabelle Huppert, al Torino Film Festival col film fuori concorso The Blood Countess diretto da Ulrike Ottinger. Huppert interpreta la contessa Elisabetta Báthory, nobildonna ungherese del XVI secolo realmente esistita ma la cui figura è avvolta in un alone di leggenda, soprannominata "Contessa Dracula" o "Contessa Sanguinaria", raccontata dal folclore come la più prolifica serial killer della storia sulla base di accuse mai provate che molti storici riconducono alla caccia alle streghe e a una campagna di diffamazione con scopi politici ed economici.

Huppert: "Una vampira alla ricerca del senso della vita" Nel film, Báthory è una vampira che torna nella Vienna di oggi alla ricerca di un libro capace di far estinguere la sua specie. E Huppert dice di essersi parecchio divertita a vestirne i panni: "Lei, come gli altri personaggi del film, è alla ricerca di qualcosa, forse del senso della propria vita che, come si sa, va spesso di pari passo con la morte. E questo è un film costantemente in bilico tra orrore e divertimento, piacere e paura".

"Non c'è grande differenza tra commedie e drammi" Huppert è ora nelle sale italiane anche nei panni di Sylvie in Storie parallele di Asghar Farhadi: "Sì, sono entrambi due personaggi che esistono anche attraverso gli altri, ma Storie parallele è soprattutto una riflessione sulla finzione e sulla realtà e scava davvero in questa idea del passaggio dall'una all'altra. Sylvie è una che spia la gente e lo spettatore è costantemente nell'incertezza di sapere in quale momento lei esce dalle loro vite e le trasforma nella finzione". Per l’attrice francese, "non c'è grande differenza tra le commedie e i drammi. Io non dico mai 'faccio una commedia' o 'faccio un dramma', sono sensibile alla sola scrittura di un film al di là del suo genere".