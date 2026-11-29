L'attrice ha presentato fuori concorso il film La muerte no tiene dueño, diretto dal regista venezuelano Jorge Thielen, raccontando quanto sia stata impegnativa la preparazione per entrare nel ruolo di "una donna terribile"
Asia Argento è tra i protagonisti del Torino Film Festival, dove è arrivata per presentare col regista venezuelano Jorge Thielen Armand il film fuori concorso La muerte no tiene dueño, pellicola già presentata alla Quinzaine del Festival di Cannes e scelta dal Venezuela per la corsa agli Oscar. L’attrice italiana interpreta Caro, una donna che torna in Venezuela 20 anni dopo aver lasciato il Paese per poter vendere la piantagione di cacao che ha ereditato dal padre, scopre che la tenuta è abitata dagli ex dipendenti nel rispetto della legge che li tutela per averci vissuto per più di cinque anni e decide allora di fare tutto il possibile, anche fuori dalla legge, per riprendersi ciò che ritiene esser suo, innescando una spirale di violenza.
"Un personaggio terribile"
"Quando ho visto per la prima volta il film montato ho scoperto che il mio personaggio era davvero terribile – ha detto l’attrice -. Certo, Caro è una donna con tutte le sue fragilità, ma ha anche dei difetti veramente brutti e bassezze tremende. Avevo capito che era un personaggio mutevole diventato però ancora più terribile grazie alle musiche di Vittorio Giampietro che hanno reso il film quasi un horror". Per interpretarla, ha raccontato, "ho immaginato lei da bambina, il suo rapporto con il padre, la sua sofferenza. Ma poi per arrivare al suo livello di sofferenza psichica non ho scavato tanto nel mio intimo, quanto mi sono portata io stessa allo stremo delle forze: non uscivo mai dalla camera, stavo sempre al buio quando non giravo, non parlavo con nessuno, stavo senza cibo e ho preso pure un’ameba mentre giravamo che mi ha distrutto. Non avrei mai potuto interpretare questo film ed essere così come sono sempre nella vita".
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"Il cinema di oggi è meno regista-centrico"
Asia Argento ha anche fatto una riflessione più ampia sul cinema di oggi: "Mi sembra che sia meno regista-centrico di una volta – ha detto -, ci sono troppe persone che magari non conoscono bene la materia ma mettono bocca su tutto, persone del marketing che riducono la possibilità di fare errori e invece è proprio da questi che a volte nasce qualcosa di nuovo”. Il risultato è che “ora tutte le storie girano in maniera troppo perfetta e il pubblico non casca più in questo tranello, perché la vita è imperfetta e noi ci riconosciamo in tutto ciò che è imperfetto".
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Nata a Roma il 20 settembre 1975 e figlia del regista Dario Argento, ha vinto due David di Donatello per 'Perdiamoci di vista' (1994) e 'Compagna di viaggio' (1997) e un Nastro d'argento per 'Incompresa' (2014), film da lei diretto. Le migliori pellicole dell'attrice