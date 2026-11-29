"Un personaggio terribile"

"Quando ho visto per la prima volta il film montato ho scoperto che il mio personaggio era davvero terribile – ha detto l’attrice -. Certo, Caro è una donna con tutte le sue fragilità, ma ha anche dei difetti veramente brutti e bassezze tremende. Avevo capito che era un personaggio mutevole diventato però ancora più terribile grazie alle musiche di Vittorio Giampietro che hanno reso il film quasi un horror". Per interpretarla, ha raccontato, "ho immaginato lei da bambina, il suo rapporto con il padre, la sua sofferenza. Ma poi per arrivare al suo livello di sofferenza psichica non ho scavato tanto nel mio intimo, quanto mi sono portata io stessa allo stremo delle forze: non uscivo mai dalla camera, stavo sempre al buio quando non giravo, non parlavo con nessuno, stavo senza cibo e ho preso pure un’ameba mentre giravamo che mi ha distrutto. Non avrei mai potuto interpretare questo film ed essere così come sono sempre nella vita".